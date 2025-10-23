Cooperation Manufacturing Plant (Compas), el complejo de manufactura automotriz, anunció este jueves su cierre definitivo en México a partir del 31 de mayo de 2026, la cual se encuentra actualmente en Aguascalientes.

En un comunicado, la firma indicó que el cierre se debió "derivado de los cambios en la dinámica del mercado automotriz y en las preferencias de los consumidores".

Compas es la alianza estratégica entre Renault-Nissan y Daimler que apostó por impulsar la manufactura de vehículos compactos destinados a la exportación y se inauguró en fases entre 2017-2018.

La planta industrial ubicada en Aguascalientes cuenta con un terreno de aproximadamente 110 hectáreas y con la capacidad para producir más de 230 mil vehículos al año, lo cual generó en su arranque cerca de tres mil 600 empleos directos.

El perfil de producción de Compas incluye modelos de las marcas de lujo Infiniti (parte del grupo Nissan) y Mercedes‑Benz. Por lo que, cuentan con estándares elevados de manufactura y una capacitación técnica especializada.

Foto: Pixabay/Archivo

Además precisó "su plena solidez financiera y capacidad de pago, lo que nos permite garantizar la operación ordinaria previamente pactada. Asimismo, todos nuestros compromisos contractuales serán cumplidos en tiempo y forma, conforme a los acuerdos comerciales vigentes”.

Esto quiere decir que el cierre de Cooperation Manufacturing Plant Aguascalientes se realizará de manera gradual.

Otras plantas de Nissan afectadas

En julio de este año, como parte de las medidas globales para reestructurar su producción Nissan anunció el cierre de la planta en CIVAC, Morelos y el traslado de la producción de vehículos al complejo de Aguascalientes.

Por lo tanto, la planta de CIVAC dejará de operar cuando concluya el año fiscal japonés 2025, es decir, a finales de marzo de 2026.

“Nissan transferirá toda la producción de vehículos en México al complejo de Aguascalientes durante el año fiscal 2025, que parte de abril 2025 a marzo 2026.

