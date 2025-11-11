Durante la conferencia del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha, se dieron a conocer importantes acuerdos con representantes del sector energético, comercio y autoridades diplomáticas de Japón.

En su participación en La Semanera del mandatario, el secretario de Economía, Feliciano Castro Meléndez, destacó que dentro de su gira de trabajo por el país asiático se firmó el acuerdo comercial entre Transition Industries LLC y Mitsubishi Gas Chemical Company (MGC), con el que se garantiza la venta comercialización en el mercado asiático de metanol verde que se producirá en el proyecto Pacífico Mexinol, en Topolobampo.

Feliciano Castro indicó que con dicho acuerdo se reafirma la viabilidad económica y operativa del proyecto, al considerarse la planta de metanol verde más grande del mundo, con una capacidad de 2.1 millones de toneladas anuales.

“El acuerdo se inscribe y afirma la viabilidad de Topolobampo como polo de desarrollo económico para el bienestar, que corresponde al Plan México, prioridad del gobernador Rubén Rocha Moya”, subrayó el titular de Economía.

El secretario de Economía señaló que Sinaloa contribuye a la sostenibilidad de la economía, ya que el producto generado en la planta será ultra bajo en emisiones de carbono, cumpliendo de esta manera con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU.

Cabe mencionar que en el proyecto Pacífico Mexinol se realizará una inversión de 3 mil 300 millones de dólares y será generador de 4 mil 500 empleos directos e indirectos. Además, consolidará a Topolobampo como un punto estratégico para la producción y exportación de energía limpia desde México hacia Asia.

Entre otras actividades durante su gira de trabajo por Japón, Castro Melendez informó sobre las reuniones que sostuvoi con la embajadora de México en dicho país, Melba Pría y con Directivos de la Japan External Trade Organitation.

rmlgv