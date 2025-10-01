Más Información

Sheinbaum propondrá quitar fuero a Diputados y Senadores; eso es del pasado, dice

Ealy Ortiz: La decisión del gobierno de combatir la corrupción de raíz debe ser apoyada desde todos los ámbitos posibles

Combate al crimen y a la pobreza marcan el año uno de Sheinbaum

Claudia en voz de Sheinbaum: claves de su discurso en su primer año de gobierno

Inicia entrega de 8 mil pesos a damnificados por inundaciones en el Valle de México; ¿cuándo y dónde obtenerlo?

Conagua anuncia “gran proyecto” para evitar inundaciones en Neza, Los Reyes e Iztapalapa; niveles de agua están abatidos

Tras audiencias, Senado ajusta iniciativa de reforma a Ley de Amparo; se vota este miércoles

Muere médica cubana del IMSS-Bienestar mientras laboraba en hospital de Veracruz; embajada de Cuba lamenta fallecimiento

IPN entregará doctorado Honoris Causa a Manuela Obrador, prima de AMLO; Cárdenas y Sergio Salomón también serán galardonados

Investigación de huachicol fiscal no ha terminado: Rosa Icela Rodríguez; “bastantes personas serán procesadas”, asegura

Pablo Vázquez promete justicia tras asesinato de jefe del sector Tlatelolco durante intento de asalto en Chalco

Tras lluvias atípicas, Brugada anuncia ayuda para Iztapalapa y Tláhuac; destinarán 100 mdp para un primer apoyo a afectados

Múnich. La policía alemana cerró el recinto del y desplegó perros rastreadores el miércoles tras una del presunto autor de una explosión en el norte de Múnich, informaron las autoridades.

La policía de Baviera, el estado donde se encuentra Múnich, dijo que se creía que el sospechoso era un ciudadano alemán de 57 años que, según los hallazgos preliminares, se había suicidado cerca de un lago en el norte de Múnich.

El sospechoso, que había vivido en la ciudad de Starnberg al sur de Múnich, llevaba una mochila que contenía un , según el comunicado de la policía de Baviera.

La policía de la ciudad dijo que la , ocurrida antes del amanecer en un edificio residencial, el cual fue incendiado deliberadamente, parecía estar relacionada con una disputa doméstica.

Durante la investigación inicial, se encontró una carta escrita por el sospechoso cerca de la escena del crimen que contenía una amenaza “no específica” de explosivos relacionados con el Oktoberfest.

La madre del sospechoso, de 81 años, y su hija de 21 años, que tiene doble nacionalidad alemana-brasileña, resultaron heridas en el y fueron hospitalizadas para recibir tratamiento, se indica en el comunicado.

Se movilizó a equipos especializados para que acudieran al lugar y desactivaran las trampas explosivas en el edificio, indicó la policía. Fotos de la zona mostraron también una furgoneta calcinada.

En el recinto del Oktoberfest, al otro lado de la ciudad, la policía pidió a los trabajadores que abandonaran la zona. Las autoridades dijeron que el festival permanecerá cerrado al menos hasta las 5 de la tarde, hora local (1500 GMT), del miércoles.

Imágenes del recinto del Oktoberfest muestran a la policía con chalecos fluorescentes patrullando el pavimento casi desierto, cerca de montañas rusas y otras atracciones que forman parte del más grande del mundo, el cual suele atraer hasta seis millones de visitantes.

El ministro del Interior, Alexander Dobrindt, dijo que ya se realizan búsquedas con perros, rastreadores y herramientas tecnológicas en el sitio del Oktoberfest, y la policía de Baviera informó que más de 500 agentes fueron desplegados.

El Oktoberfest de este año comenzó el 20 de septiembre y está programado para terminar el domingo.

En 1980, el Oktoberfest fue el objetivo de un mortal ataque neonazi. El , perpetrado la noche del 26 de septiembre de 1980, cobró 13 vidas, incluidas las de tres niños y el atacante, el estudiante Gundolf Koehler, un partidario de un grupo de extrema derecha prohibido. Más de 200 personas resultaron heridas.

