Más Información

Cuba extraditará a México al narcotraficante Zhi Dong Zhang, "Brother Wang", señalan fuentes del gobierno cubano

Cuba extraditará a México al narcotraficante Zhi Dong Zhang, "Brother Wang", señalan fuentes del gobierno cubano

Piden aplazar audiencia de Abigael González “El Cuini” en EU; negocian acuerdo de culpabilidad

Piden aplazar audiencia de Abigael González “El Cuini” en EU; negocian acuerdo de culpabilidad

Suman 78 personas fallecidas y 23 no localizadas tras lluvias e inundaciones; Sheinbaum destaca inicio de entrega de apoyos

Suman 78 personas fallecidas y 23 no localizadas tras lluvias e inundaciones; Sheinbaum destaca inicio de entrega de apoyos

13 denuncian extorsión y firman sentencia de muerte

13 denuncian extorsión y firman sentencia de muerte

Vacuna Patria, fracaso de Álvarez-Buylla

Vacuna Patria, fracaso de Álvarez-Buylla

Caen 6 integrantes de una célula criminal en Culiacán; abaten a "El Morral", líder del grupo delictivo

Caen 6 integrantes de una célula criminal en Culiacán; abaten a "El Morral", líder del grupo delictivo

Gil Zuarth reta a Noroña a decir cuándo y a quién le pidió candidatura de Morena; acusa de ilegal su "exilio" en Palestina

Gil Zuarth reta a Noroña a decir cuándo y a quién le pidió candidatura de Morena; acusa de ilegal su "exilio" en Palestina

Chocan Maru Campos y Luisa Alcalde por acusaciones de corrupción; gobernadora de Chihuahua anuncia demanda por daño moral

Chocan Maru Campos y Luisa Alcalde por acusaciones de corrupción; gobernadora de Chihuahua anuncia demanda por daño moral

Tres criminales dieron la orden de ejecutar a limonero

Tres criminales dieron la orden de ejecutar a limonero

Caso Bernardo Bravo; investigan ausencia de sus escoltas el día de su desaparición

Caso Bernardo Bravo; investigan ausencia de sus escoltas el día de su desaparición

Más de 500 gaseras clandestinas operan en Edomex, alertan

Más de 500 gaseras clandestinas operan en Edomex, alertan

Muere la víctima 32 por la explosión de la pipa en Iztapalapa; se trata de Tiffany Cano de 17 años

Muere la víctima 32 por la explosión de la pipa en Iztapalapa; se trata de Tiffany Cano de 17 años

Buenos Aires. El canciller argentino, , presentó su renuncia al presidente , menos de un año después de haber asumido el cargo y a días de unos comicios legislativos clave para el futuro del Gobierno, confirmaron este miércoles a EFE fuentes de la Cancillería.

La decisión llega tras varios días de cuestionamientos al canciller por parte de activistas digitales cercanos a Milei por su rol en la gestión de la ayuda financiera por parte del Gobierno de .

Durante una reunión la semana pasada en la Casa Blanca, el presidente estadounidense, , condicionó la ayuda económica a Argentina a un triunfo de Milei en los comicios de este domingo, algo que generó una caída en los mercados y que fue parcialmente atribuido a Werthein, debido a un presunto fallo de comunicación con Washington.

Lee también

Según la prensa local, otro de los motivos de la fue la inminente asignación de un cargo en el Ejecutivo al principal asesor presidencial, Santiago Caputo.

Werthein, quien se especula dejaría efectivamente su cargo después de los comicios del domingo, había asumido el cargo de canciller en noviembre de 2024 en reemplazo de Diana Mondino, despedida por Milei tras un voto argentino en favor de en las Naciones Unidas.

Este martes, el presidente argentino había anticipado que llevaría a cabo modificaciones en su Gabinete tras las elecciones de este 26 octubre, pero sin brindar precisiones sobre quiénes abandonarían su Gobierno y quiénes se incorporarían.

Lee también

La renuncia de Werthein se suma a la inminente salida del Ejecutivo de la ministra de Seguridad Nacional, Patricia Bullrich, y el ministro de Defensa, Luis Petri, que se prevé obtengan escaños en el Parlamento en los comicios.

Otra figura importante del Ejecutivo que dejará su cargo es Manuel Adorni, portavoz presidencial y secretario de Comunicación y Medios, que asumirá en diciembre como legislador en la ciudad de .

Werthein, de 69 años, veterinario de profesión y que cuenta con una amplia y exitosa experiencia como empresario, fue además presidente del Comité Olímpico Argentino entre 2009 y 2021 y miembro del Comité Olímpico Internacional.

Lee también

Desde mayo de 2024 hasta su asunción como canciller en noviembre se desempeñó como en Estados Unidos, un cargo muy relevante si se tiene en cuenta el alineamiento incondicional de Milei con Washington y con Israel en materia de.

Tanto en su rol de embajador como ya luego como canciller, Werthein tuvo un rol clave en los vínculos del Ejecutivo argentino con la Administración de Estados Unidos, país al que Milei viajó trece veces desde el inicio de su gestión en diciembre de 2023.

Durante el año en que se desempeño como canciller, Werthein profundizó los lazos del Gobierno argentino con países aliados y encabezó, además, la cumbre de presidente del en Buenos Aires en julio de este año, en la que Argentina cedió la presidencia pro tempore del bloque a Brasil.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

ss

Google News

Más Información

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

¡ALERTA SAT! Aguinaldo 2025 ¿Cuánto te quitarán de impuestos y el truco legal para que pagues CERO. Foto: Canva / SAT

¡ALERTA SAT! Aguinaldo 2025: ¿Cuánto te quitarán de impuestos y el truco legal para que pagues CERO?

Aguinaldo IMSS e ISSSTE 2025: esta es la cantidad exacta que recibirán los pensionados. FECHA. Foto: Adobe / IMSS / ISSSTE

Aguinaldo IMSS e ISSSTE 2025: esta es la cantidad exacta que recibirán los pensionados. FECHA

AFP

Nuevo examen de Ciudadanía de Estados Unidos 2025: Nuevas preguntas, dificultad y qué cambió

Canadá. iStock/ Julia Dorian

¿Esperarías hasta 50 años? Requisitos para obtener la residencia permanente de Canadá por vía humanitaria

“Tómense vacaciones antes del 29 de octubre”: la inquietante advertencia del científico de Harvard sobre el cometa 3I/ATLAS. Foto iStock / siete solar

“Tómense vacaciones antes del 29 de octubre”: la inquietante advertencia del científico de Harvard sobre el cometa 3I/ATLAS