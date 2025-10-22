Buenos Aires. El canciller argentino, Gerardo Werthein, presentó su renuncia al presidente Javier Milei, menos de un año después de haber asumido el cargo y a días de unos comicios legislativos clave para el futuro del Gobierno, confirmaron este miércoles a EFE fuentes de la Cancillería.

La decisión llega tras varios días de cuestionamientos al canciller por parte de activistas digitales cercanos a Milei por su rol en la gestión de la ayuda financiera por parte del Gobierno de Estados Unidos.

Durante una reunión la semana pasada en la Casa Blanca, el presidente estadounidense, Donald Trump, condicionó la ayuda económica a Argentina a un triunfo de Milei en los comicios de este domingo, algo que generó una caída en los mercados y que fue parcialmente atribuido a Werthein, debido a un presunto fallo de comunicación con Washington.

Lee también "Argentina está luchando por su vida": Trump justifica la ayuda económica a Milei

Según la prensa local, otro de los motivos de la renuncia del canciller fue la inminente asignación de un cargo en el Ejecutivo al principal asesor presidencial, Santiago Caputo.

Werthein, quien se especula dejaría efectivamente su cargo después de los comicios del domingo, había asumido el cargo de canciller en noviembre de 2024 en reemplazo de Diana Mondino, despedida por Milei tras un voto argentino en favor de Cuba en las Naciones Unidas.

Este martes, el presidente argentino había anticipado que llevaría a cabo modificaciones en su Gabinete tras las elecciones de este 26 octubre, pero sin brindar precisiones sobre quiénes abandonarían su Gobierno y quiénes se incorporarían.

Lee también EU y Argentina firman "swap" para intercambio de divisas por 20 mil mdd

La renuncia de Werthein se suma a la inminente salida del Ejecutivo de la ministra de Seguridad Nacional, Patricia Bullrich, y el ministro de Defensa, Luis Petri, que se prevé obtengan escaños en el Parlamento en los comicios.

Otra figura importante del Ejecutivo que dejará su cargo es Manuel Adorni, portavoz presidencial y secretario de Comunicación y Medios, que asumirá en diciembre como legislador en la ciudad de Buenos Aires.

Werthein, de 69 años, veterinario de profesión y que cuenta con una amplia y exitosa experiencia como empresario, fue además presidente del Comité Olímpico Argentino entre 2009 y 2021 y miembro del Comité Olímpico Internacional.

Lee también Ganaderos de EU se oponen al plan de Trump para importar más carne argentina

Desde mayo de 2024 hasta su asunción como canciller en noviembre se desempeñó como embajador argentino en Estados Unidos, un cargo muy relevante si se tiene en cuenta el alineamiento incondicional de Milei con Washington y con Israel en materia de política internacional.

Tanto en su rol de embajador como ya luego como canciller, Werthein tuvo un rol clave en los vínculos del Ejecutivo argentino con la Administración de Estados Unidos, país al que Milei viajó trece veces desde el inicio de su gestión en diciembre de 2023.

Durante el año en que se desempeño como canciller, Werthein profundizó los lazos del Gobierno argentino con países aliados y encabezó, además, la cumbre de presidente del Mercosur en Buenos Aires en julio de este año, en la que Argentina cedió la presidencia pro tempore del bloque a Brasil.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

ss