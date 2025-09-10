Ronald Johnson, embajador de Estados Unidos en México, visitó la nueva embajada en construcción en la Ciudad de México y aseveró que la relación con nuestro país es "única y estratégica".

Johnson compartió que se reunió con el director de la Oficina de Operaciones de Edificios en el Exterior, James Feltman, y con el subsecretario de Estado para Administración y Recursos, Michael Rigas, "para seguir profundizando nuestros vínculos y hacerlos más efectivos".

Rigas tiene agendada del 8 al 11 de septiembre la vista a la Ciudad de México y a Nuevo Laredo.

"Aprovechando los importantes avances logrados durante el reciente viaje del secretario Rubio, el viaje del vicesecretario Rigas subraya aún más el compromiso de Estados Unidos de garantizar la seguridad de los ciudadanos estadounidenses al fortalecer nuestras instalaciones diplomáticas en el extranjero y verificar que nuestra ayuda exterior promueva los intereses de Estados Unidos.

"Este viaje también reafirmará la importancia de combatir la delincuencia transnacional y promover la prosperidad y la seguridad regionales", indicó el Departamento de Estado.

La visita, agregó, reforzará las operaciones de la misión estadounidense en México, haciendo hincapié en la preparación, la eficiencia y la excelencia operativa.

Sin dar una fecha específica para su apertura, el 17 de diciembre del año pasado fue develada la placa conmemorativa de la nueva embajada de Estados Unidos en México, que de acuerdo con el entonces embajador Ken Salazar, es la representación diplomática estadounidense “más grande del mundo” y un espacio que representa el entendimiento, cooperación y amistad.

