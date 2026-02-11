Más Información
Ramírez Cuevas niega dichos sobre huachicol fiscal y descarta "guerra civil" en Morena; exige pruebas a Julio Scherer
Violencia en Sinaloa se intensifica; mineros desaparecidos, fosas clandestinas y secuestros encienden alertas
"Que caiga todo el peso de la ley sobre esta persona"; madre de Roberto, motociclista arrollado y muerto en Iztapalapa, exige justicia
Monreal señala que errores de Morena afectan directamente a Sheinbaum; advierte fuertes disputas internas
Continúa baja de Vicealmirante Roberto de la Marina tras acusación de liderar red de huachicol; juez niega amparo
Noroña se lanza contra Díaz Ayuso tras dichos sobre México; quisieran en Madrid tener a Sheinbaum como gobernante, responde
Semar realiza operativo coordinado con la Guardia Costera de EU; aseguran 188 bultos con toneladas de cocaína
Avala Senado en fast track ingreso de 19 marines armados de EU a México; arribarán al país el próximo 15 de febrero
Harfuch reporta ataque armado a elementos de Semar en El Limoncito, Culiacán; caen 9 presuntos delincuentes y muere un agresor
La Cámara de Representantes aprobó este martes la ley "Save America Act", una iniciativa que exige identificación oficial para votar en elecciones federales, incluidas las presidenciales, y establece nuevas disposiciones destinadas, según sus promotores, a reforzar la seguridad y prevenir el fraude electoral.
El proyecto de ley, que aún debe ser aprobado por el Senado, es una de las principales iniciativas del presidente de EU, Donald Trump, y el Partido Republicano para prevenir lo que consideran prácticas fraudulentas, que el magnate neoyorquino sigue insistiendo que afectaron a las presidenciales de 2020.
En Estados Unidos, para votar solo se exige que la persona esté dada de alta en un registro electoral que depende de cada estado y, hasta el momento, no se requiere presentar una identificación cuando se acude a las urnas.
