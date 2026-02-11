La Cámara de Representantes aprobó este martes la ley "Save America Act", una iniciativa que exige identificación oficial para votar en elecciones federales, incluidas las presidenciales, y establece nuevas disposiciones destinadas, según sus promotores, a reforzar la seguridad y prevenir el fraude electoral.

El proyecto de ley, que aún debe ser aprobado por el Senado, es una de las principales iniciativas del presidente de EU, Donald Trump, y el Partido Republicano para prevenir lo que consideran prácticas fraudulentas, que el magnate neoyorquino sigue insistiendo que afectaron a las presidenciales de 2020.

En Estados Unidos, para votar solo se exige que la persona esté dada de alta en un registro electoral que depende de cada estado y, hasta el momento, no se requiere presentar una identificación cuando se acude a las urnas.

