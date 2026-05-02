Más Información

Abogados explican si Rubén Rocha puede ser procesado ahora que pidió licencia; debe ser desaforado o renunciar, afirman

Abogados explican si Rubén Rocha puede ser procesado ahora que pidió licencia; debe ser desaforado o renunciar, afirman

Enrique Inzunza reaparece en Sinaloa tras acusaciones de narcotráfico; nos vemos en la Comisión Permantente del Senado, dice

Enrique Inzunza reaparece en Sinaloa tras acusaciones de narcotráfico; nos vemos en la Comisión Permantente del Senado, dice

Enrique Inzunza busca ser testigo cooperante en EU; sus abogados se acercan al Departamento de Justicia

Enrique Inzunza busca ser testigo cooperante en EU; sus abogados se acercan al Departamento de Justicia

"La honestidad, el amor al pueblo y a la patria dan resultados"; Sheinbaum inaugura Puente Nichupté en Cancún

"La honestidad, el amor al pueblo y a la patria dan resultados"; Sheinbaum inaugura Puente Nichupté en Cancún

EU retira visa a miembros de Junta Directiva de La Nación Costa Rica; "ninguno ha recibido explicación oficial", dicen

EU retira visa a miembros de Junta Directiva de La Nación Costa Rica; "ninguno ha recibido explicación oficial", dicen

Héctor Suárez Gomís cuenta cómo se activó el protocolo por "amenaza de bomba" en el AICM

Héctor Suárez Gomís cuenta cómo se activó el protocolo por "amenaza de bomba" en el AICM

De Azcapotzalco a los feminicidios de Edith y Carolina: 3 crímenes de alto impacto sacuden la CDMX en menos de 15 días

De Azcapotzalco a los feminicidios de Edith y Carolina: 3 crímenes de alto impacto sacuden la CDMX en menos de 15 días

¿Quién es Yeraldine Bonilla?; Rubén Rocha la llamó "meserita", ahora es gobernadora interina de Sinaloa

¿Quién es Yeraldine Bonilla?; Rubén Rocha la llamó "meserita", ahora es gobernadora interina de Sinaloa

¿Rubén Rocha sigue teniendo fuero tras pedir licencia?; Arturo Zaldívar explica si exgobernador de Sinaloa puede ser detenido

¿Rubén Rocha sigue teniendo fuero tras pedir licencia?; Arturo Zaldívar explica si exgobernador de Sinaloa puede ser detenido

Ella es Columba López, la primera mujer al frente de la Sader; asume el cargo con "amor a la patria, la tierra y el campo", dice

Ella es Columba López, la primera mujer al frente de la Sader; asume el cargo con "amor a la patria, la tierra y el campo", dice

Delgado respalda a Ariadna Montiel rumbo a dirigencia de Morena; "su liderazgo nos conducirá a una jornada histórica en el 2027"

Delgado respalda a Ariadna Montiel rumbo a dirigencia de Morena; "su liderazgo nos conducirá a una jornada histórica en el 2027"

Morena alista congreso nacional extraordinario para elegir a su nueva dirigencia; ¿cuándo y dónde?, estos son los detalles

Morena alista congreso nacional extraordinario para elegir a su nueva dirigencia; ¿cuándo y dónde?, estos son los detalles

Un hombre en fue detenido este sábado como sospechoso de haber asesinado con un cuchillo a una mujer en la vía pública del municipio barcelonés de Esplugues de Llobregat.

Los informaron en un comunicado que el suceso ocurrió alrededor de las once de la mañana (tres de la madrugada hora México), cuando una llamada al teléfono de emergencias 112 alertó de que un hombre había herido gravemente a una mujer y posteriormente había huido del lugar.

De acuerdo con fuentes próximas a la investigación, el agresor asestó varias puñaladas a la víctima en la calle Joan Miró, en las inmediaciones del Hospital Sant Joan de Déu.

Lee también

Vecinos de la zona señalaron que el hombre había exhibido previamente en la calle un cuchillo de gran tamaño y que mostraba signos de nerviosismo.

Tras el ataque, al lugar acudieron varias unidades de la policía autonómica y del Sistema de Emergencias Médicas, que no pudieron salvar la vida de la mujer.

El presunto agresor huyó tras la agresión, pero fue localizado más tarde en una zona limítrofe entre Esplugues y , donde fue detenido por los agentes.

Lee también

La División de Investigación Criminal se hizo cargo del caso, que permanece bajo secreto judicial. Las autoridades toman declaración a testigos y tratan de esclarecer si existía algún vínculo entre el detenido y la víctima, aunque por ahora descartan que se trate de un caso de violencia machista.

Asimismo, la policía investiga si un hombre que fue atendido por sanitarios con heridas leves en la zona también pudo haber sido agredido por el detenido.

Por su parte, el Ayuntamiento de Esplugues condenó el crimen y expresó su "preocupación por este hecho grave", al considerar que afecta "a la convivencia y la seguridad ciudadana".

Lee también

En su posicionamiento institucional, señaló que "lamenta profundamente la muerte violenta de una persona en la ciudad" y trasladó su pésame a familiares y allegados.

El Consistorio pidió además "prudencia y responsabilidad" y llamó a evitar la difusión de informaciones no confirmadas "por respeto a la investigación en curso y a todas las personas afectadas".

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

gs/bmc

Google News

Más Información

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

¡Confirmado! Pensión Hombres Bienestar deposita 3,000 pesos del 30 de abril al 4 de mayo: revisa si te toca. Foto: Especial / Secretaría de Bienestar

¡Confirmado! Pensión Hombres Bienestar deposita 3,000 pesos del 30 de abril al 4 de mayo: revisa si te toca

Pasaporte mexicano. Foto: ChatGPT

¿Cómo tramitar el pasaporte mexicano paso a paso en 2026? Así puedes hacerlo por internet, WhatsApp o teléfono

CDMX se hunde más rápido de lo previsto: NASA lanza alerta por nuevas mediciones. Foto: IA / NASA

CDMX se hunde más rápido de lo previsto: NASA lanza alerta por nuevas mediciones

EFE

Alerta en EU: se desploman las green cards y se disparan arrestos masivos de inmigrantes

Trabajo en Canadá. Foto: iStock

Buscan mexicanos para trabajar en Canadá: Pagan $36,000, piden primaria y no es necesario hablar inglés