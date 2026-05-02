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Un hombre en España fue detenido este sábado como sospechoso de haber asesinado con un cuchillo a una mujer en la vía pública del municipio barcelonés de Esplugues de Llobregat.
Los Mossos d'Esquadra informaron en un comunicado que el suceso ocurrió alrededor de las once de la mañana (tres de la madrugada hora México), cuando una llamada al teléfono de emergencias 112 alertó de que un hombre había herido gravemente a una mujer y posteriormente había huido del lugar.
De acuerdo con fuentes próximas a la investigación, el agresor asestó varias puñaladas a la víctima en la calle Joan Miró, en las inmediaciones del Hospital Sant Joan de Déu.
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Vecinos de la zona señalaron que el hombre había exhibido previamente en la calle un cuchillo de gran tamaño y que mostraba signos de nerviosismo.
Tras el ataque, al lugar acudieron varias unidades de la policía autonómica y del Sistema de Emergencias Médicas, que no pudieron salvar la vida de la mujer.
El presunto agresor huyó tras la agresión, pero fue localizado más tarde en una zona limítrofe entre Esplugues y Barcelona, donde fue detenido por los agentes.
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La División de Investigación Criminal se hizo cargo del caso, que permanece bajo secreto judicial. Las autoridades toman declaración a testigos y tratan de esclarecer si existía algún vínculo entre el detenido y la víctima, aunque por ahora descartan que se trate de un caso de violencia machista.
Asimismo, la policía investiga si un hombre que fue atendido por sanitarios con heridas leves en la zona también pudo haber sido agredido por el detenido.
Por su parte, el Ayuntamiento de Esplugues condenó el crimen y expresó su "preocupación por este hecho grave", al considerar que afecta "a la convivencia y la seguridad ciudadana".
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En su posicionamiento institucional, señaló que "lamenta profundamente la muerte violenta de una persona en la ciudad" y trasladó su pésame a familiares y allegados.
El Consistorio pidió además "prudencia y responsabilidad" y llamó a evitar la difusión de informaciones no confirmadas "por respeto a la investigación en curso y a todas las personas afectadas".
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gs/bmc
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