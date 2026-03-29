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Barcelona. El incendio de tres contenedores de mercancías en el Puerto de Barcelona se ha dado por controlado alrededor de las 16:00 horas de este domingo sin registrar heridos y sin que hayan ardido , pese a la densa humareda que ha generado el .

Fuentes del Ayuntamiento de la capital catalana han explicado que se ha reabierto la circulación en esa zona y la infraestructura portuaria ha retomado la actividad normal con la excepción del área donde se ha originado el incendio, en el Muelle de Poniente, cerca del Puente de Europa, que los de Barcelona siguen remojando y vigilando.

El aviso se ha dado a las 13:17 horas y, para contener el fuego, los Bomberos de Barcelona han desplazado diversas dotaciones: tres tanques, tres con agua, una ambulancia, una autoescalera, dos vehículos con equipos de apoyo y dos vehículos de mando.

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Además, desde el mar ha dado apoyo a las tareas de extinción un barco de este mismo cuerpo.

El incendio ha afectado en total a veinte semirremolques con que no son materiales peligrosos, aunque el fuego ha originado una importante nube de humo alrededor del .

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