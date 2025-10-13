Brasilia. El gobierno de Brasil se solidarizó este lunes con México por las lluvias torrenciales que han dejado al menos 64 muertos y 65 desaparecidos en varias regiones de ese país y pidió "acciones urgentes" a la comunidad internacional para enfrentar la crisis climática.

El Ejecutivo brasileño "tomó conocimiento, con consternación", de las lluvias que afectaron a diversas regiones de México, especialmente a los estados de Veracruz, Puebla, Hidalgo, San Luis Potosí y Querétaro, señaló el Ministerio de Exteriores en una nota.

En este sentido, la Administración del presidente Luiz Inácio Lula da Silva, aliado de su homóloga mexicana, Claudia Sheinbaum, expresó sus condolencias a las familias de las víctimas, así como al gobierno y al pueblo de México, en particular a las comunidades golpeadas "por estos desastres naturales".

Lee también Llega la ayuda a comunidades entre la desesperación

Asimismo, recordó que "la crisis climática intensifica los fenómenos extremos" meteorológicos y hace que desastres como el de México "sean cada vez más frecuentes, lo que refuerza la necesidad de acciones urgentes y concertadas por parte de la comunidad internacional".

La Cancillería del país suramericano, que en noviembre acogerá la cumbre climática de la ONU (COP30) en la ciudad amazónica de Belém, también informó que, por el momento, no hay registro de brasileños entre las víctimas.

Según cifras oficiales divulgadas este lunes, las fuertes precipitaciones que azotaron al país norteamericano entre el 6 y el 9 de octubre, como consecuencia de los huracanes Raymond y Priscilla en el Pacífico mexicano, han dejado al menos 64 muertos y 65 desaparecidos.

Lee también Lluvias en Poza Rica: surgen imágenes emotivas tras desbordamiento del río Cazones

En esos cuatro días se registró una cantidad de lluvias comparable a la mitad del promedio anual en las regiones afectadas, lo que además provocó miles de damnificados y graves daños en viviendas, negocios e infraestructura en más de un centenar de municipios.