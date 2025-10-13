Más Información

Bienestar inicia censo casa por casa en estados afectados por las lluvias; alistan primeros apoyos para limpieza y reconstrucción

Bienestar inicia censo casa por casa en estados afectados por las lluvias; alistan primeros apoyos para limpieza y reconstrucción

En México, boom de menores detenidos por vender droga para cárteles

En México, boom de menores detenidos por vender droga para cárteles

Van 64 fallecidos por lluvias, reporta Protección civil; hay más de 65 personas no localizadas

Van 64 fallecidos por lluvias, reporta Protección civil; hay más de 65 personas no localizadas

Detienen a "niño sicario"; lo ligan a banda dedicada al secuestro en Tabasco

Detienen a "niño sicario"; lo ligan a banda dedicada al secuestro en Tabasco

Israel libera a casi dos mil prisioneros palestinos; llegan al norte de Egipto

Israel libera a casi dos mil prisioneros palestinos; llegan al norte de Egipto

“Maté a mi mejor amigo por lealtad al cártel”, testimonio del reclutamiento infantil en el narco

“Maté a mi mejor amigo por lealtad al cártel”, testimonio del reclutamiento infantil en el narco

Para enero, ya no se deben vender animales en el Mercado Sonora: alcaldesa

Para enero, ya no se deben vender animales en el Mercado Sonora: alcaldesa

Sheinbaum responde a quienes dicen “disfruten lo votado” a damnificados por lluvias; llama a Salinas Pliego a pagar impuestos

Sheinbaum responde a quienes dicen “disfruten lo votado” a damnificados por lluvias; llama a Salinas Pliego a pagar impuestos

Rehenes liberados y alto al fuego en Gaza y Oriente Medio, celebra embajador Johnson; felicita a Trump

Rehenes liberados y alto al fuego en Gaza y Oriente Medio, celebra embajador Johnson; felicita a Trump

Defensa y Marina ayudan a damnificados por lluvias en 5 estados; despliegan más de 7 mil y 3 mil 300 efectivos

Defensa y Marina ayudan a damnificados por lluvias en 5 estados; despliegan más de 7 mil y 3 mil 300 efectivos

Clara Brugada rinde su primer informe de gobierno al frente de la CDMX; estos son los puntos claves que destacó

Clara Brugada rinde su primer informe de gobierno al frente de la CDMX; estos son los puntos claves que destacó

Detienen a dos hombres por la desaparición de Kimberly Hilary, joven de 16 años en Naucalpan

Detienen a dos hombres por la desaparición de Kimberly Hilary, joven de 16 años en Naucalpan

Brasilia. El gobierno de se solidarizó este lunes con México por las lluvias torrenciales que han dejado al menos 64 muertos y 65 desaparecidos en varias regiones de ese país y pidió "acciones urgentes" a la comunidad internacional para enfrentar la .

El Ejecutivo brasileño "tomó conocimiento, con ", de las lluvias que afectaron a diversas regiones de México, especialmente a los estados de Veracruz, Puebla, Hidalgo, San Luis Potosí y Querétaro, señaló el Ministerio de Exteriores en una nota.

En este sentido, la Administración del presidente , aliado de su homóloga mexicana, Claudia Sheinbaum, expresó sus condolencias a las familias de las víctimas, así como al gobierno y al pueblo de México, en particular a las comunidades golpeadas "por estos desastres naturales".

Lee también

Asimismo, recordó que "la intensifica los fenómenos extremos" meteorológicos y hace que desastres como el de México "sean cada vez más frecuentes, lo que refuerza la necesidad de acciones urgentes y concertadas por parte de la comunidad internacional".

La Cancillería del país suramericano, que en noviembre acogerá la cumbre climática de la ONU (COP30) en la ciudad amazónica de Belém, también informó que, por el momento, no hay registro de brasileños entre las.

Según cifras oficiales divulgadas este lunes, las fuertes precipitaciones que azotaron al país norteamericano entre el 6 y el 9 de octubre, como consecuencia de los huracanes Raymond y Priscilla en el Pacífico mexicano, han dejado al menos 64 muertos y 65 desaparecidos.

Lee también

En esos cuatro días se registró una cantidad de lluvias comparable a la mitad del promedio anual en las regiones afectadas, lo que además provocó miles de y graves daños en viviendas, negocios e infraestructura en más de un centenar de municipios.

           Únete a nuestro canal               ¡EL UNIVERSAL ya está en WhatsApp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

Google News

Más Información

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

Infonavit anuncia fechas de entrega de Viviendas del Bienestar. ¿Dónde y cuándo. Foto: Canva / Infonavit / Secretaria de Bienestar

Infonavit anuncia fechas de entrega de Viviendas del Bienestar. ¿Dónde y cuándo?

INAPAM ¿Qué adultos mayores NO recibirán aguinaldo 2025 de 3 mil pesos. Foto: Canva / INAPAM

INAPAM: ¿Qué adultos mayores NO recibirán aguinaldo de 3 mil pesos?

Ciudadanía por Naturalización: iStock/ Liudmila Chernetska

¿A qué edad eres elegible para tramitar la ciudadanía de Estados Unidos? Esto debes saber

Visa americana/ iStock/Patrick Gross

¡Prepárate! Requisitos para cruzar la frontera terrestre de Estados Unidos en diciembre

Washington, D.C./ iStock/f11photo

Viaje a Washington DC: ¿Qué atracciones están abiertas durante el cierre de gobierno de Estados Unidos?