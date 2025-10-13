Yulay convoca a brigada de limpieza para ayudar a damnificados en Poza Rica: "habrá pequeño incentivo"

Luego de las inundaciones, provocadas por las intensas lluvias y el desbordamiento de ríos, que han dejado severas afectaciones a la población de varios estados, artistas, influencers y personalidades del internet han mostrado su solidaridad y empatía, usando sus plataformas -en algunos casos masivas- para ayudar a la gente de las zonas perjudicadas.

Entre ellos se encuentra el youtuber, Julio César Fuentes Cruz, mejor conocido como Yulay, quien anunció a través de sus redes sociales que se encontraba en camino a Poza Rica, Veracruz.

El popular creador de contenido mexicano, originario de Tenancingo, Estado de México, mostró en sus historias de Instagram cargamentos, donde se aprecian montones de agua embotellada y otros víveres.

Lee también Inundación en Poza Rica: perrito lucha por su vida y se aferra a un portón en medio de una corriente

Yulay en Poza Rica. Foto: Instagram @yosoyyulay

Yulay convoca a brigada de limpieza para ayudar a damnificados en Poza Rica

Luego de un turbio comienzo, en el que incluso se les negó el acceso a las zonas más afectadas de Poza Rica, Yulay convocó a sus más de 2 millones 200 mil seguidores a ayudar a los damnificados en Poza Rica.

El youtuber hizo el llamado por medio de historias de Instagram, donde publicó: "Mañana en Soriana híper Poza Rica armamos brigada de limpieza. Lleva guantes, casco o pala, lo que tengas. Habrá un pequeño incentivo pa' agradecer a quienes se sumen. Juntos dejamos el lugar chido otra vez".

Historia de Yulay para convocar ayuda en Poza Rica. Foto: Instagram @yosoyyulay

Agregó que el encuentro se dará a las 2:30 pm, hora local, en el Soriana ubicado en Av. Puebla 502, Palma Sola, 93340 Poza Rica de Hidalgo.

Lee también La Granja VIP: con memes, comparan el reality con La Casa de los Famosos

De igual forma, lo que llamó la atención de la convocatoria del creador de contenido, fue su mención a un tipo de "recompensa" o "incentivo", para motivar a más de sus seguidores a participar en este acto.

Las acciones de Yulay han dejado una ola de comentarios positivos por parte de usuarios, quienes admiran su solidaridad y agradecen el uso de su plataforma para incentivar esta clase de actos humanitarios y empáticos.

Algunos comentarios que ha recibido el mexicano en su primera publicación de la ayuda que se está brindando a la ciudad son:

" Agradecida por todo lo que haces Yulay por algo que no te tocaba hacer, pero lo hiciste y es más que admirable, dios te lo va a multiplicar ".

". "Y o soy de poza rica, y ya le traigo un corajote al gobierno por todo lo que hace, Pero no esperaba menos de ti Yulay, yo también lo perdí todo, así que gracias por ayudar como a mí me gustaría hacerlo ".

". " Aun así con su estado de salud apoyando es de aplaudir yulay bendiciones ".

". "Cómo siempre los mexicanos haciendo lo que el gobierno no mis respetos yulay".

También te interesará:

"Ofrendas aesthetic": ¿por qué está dando de qué hablar la nueva tendencia de altares de Día de Muertos?

"Monstruo: la historia de Ed Gein" y otras series destacadas sobre asesinos seriales, según la IA

¿Cómo hacer néctar para colibríes? Conoce la manera correcta de preparar el alimento de estas aves

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

ngmu/aov