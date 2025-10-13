La Granja VIP, el nuevo reality show que dejará de qué hablar en el mundo de los espectáculos en México, dio inicio a su primera temporada el pasado domingo 12 de octubre.

Este nuevo reality de TV Azteca se transmitirá de lunes a viernes, a través de la señal de Azteca Uno, en punto de las 21:00 horas -hora central de México- y finalizará a las 22:30; los domingos el programa empezará en punto de las 20:00 horas. Asimismo, las cámaras 24/7 estará disponibles a través de la plataforma Disney Plus.

Algunos de los 16 participantes que protagonizarán esta nueva producción de TV Azteca son: Lolita Cortés, Fabiola Campomanes, Eleazar Gómez, Alfredo Adame, Kim Shantal, Sergio Mayer Mori, entre otros.

Lee también ¿"La granja VIP" es una copia de "La casa de los famosos?

Los participantes se enfrentarán diariamente a pruebas, mediante las cuales no sólo conseguirán beneficios como ser “el capataz” de la semana o la salvación, sino que además, lucharán por el alimento, pues, la producción ha sido muy clara en que todo dependerá de ellos, en cuestión de supervivencia.

La granja VIP es la nueva apuesta de TV Azteca. Foto: Instagram oficial.

Usuarios comparan La Granja VIP con La Casa de Los Famosos 2025

El arranque de este programa ya ha dejado una ola de memes en redes sociales, donde usuarios están comparando el nuevo reality con la última temporada de La Casa de Los Famosos México.

Los internautas han comentado sobre las diferencias que hay en la elección de participantes, la conducción del programa y el manejo de la producción, creando un nuevo fenómeno viral en plataformas sociodigitales.

Yo llegando a comentar sobre La Granja VIP después de haber dicho que no vería otro programa igual de naco que la Casa de los Famosos:#LaGranjaVIPpic.twitter.com/N8nU881mto — 𝑺 𝑯 𝑬 𝑳 𝑩 𝒀 (@ShelbyT182) October 13, 2025

Los usuarios comenzaron aplaudiendo el primer programa de La Granja VIP, comentando que "superó" en todos los sentidos a La Casa de Los Famosos.

Lee también ¿Cómo calcular correctamente la edad de los gatos? Esto dicen expertos

Memes del inicio de temporada de La Granja VIP. Foto: X

La conducción de Adal Ramones también dejó mucho de qué hablar, pues según los usuarios, "tiró muchas indirectas" al reality show de Televisa.

Memes del inicio de temporada de La Granja VIP. Foto: X

Los internautas expresaron su emoción por esta nueva producción, pues quedaron decepcionados tras el cierre de la última temporada de La Casa de Los Famosos.

la verdad le tengo mucha fe a la granja vip, después de la asquerosa temporada de lcdlf #LaGranjaVip pic.twitter.com/O9J9DGWXPT — ᴅɪᴇɢᴏ (@diegoacst) October 13, 2025

En redes, también se comentó la "buena" elección de integrantes para La Granja VIP.

Memes del inicio de temporada de La Granja VIP. Foto: X

Entre usuarios fue popular comentar los aciertos que lleva hasta ahora la nueva producción.

Aciertos hasta ahora en #LaGranjaVIP



-Todo va más rápido, sin tanto relleno.



-Las cámaras no se apagarán.



-Está maravillosamente naco el cast! 🥰 pic.twitter.com/4iUUODjg7j — Changa Vlogs (@ChangaVlogs) October 13, 2025

Algunos internautas hicieron burla a la dinámica de cuartos llevada a cabo en La Casa de Los Famosos.

Memes del inicio de temporada de La Granja VIP. Foto: X

Otros usuarios quisieron señalar cómo ambas producciones han contado con personajes polémicos y "cancelables" por haber estado involucrados en escándalos de violencia física contra sus parejas.

Memes del inicio de temporada de La Granja VIP. Foto: X

*Con información de César González.

También te interesará:

"Ofrendas aesthetic": ¿por qué está dando de qué hablar la nueva tendencia de altares de Día de Muertos?

"Monstruo: la historia de Ed Gein" y otras series destacadas sobre asesinos seriales, según la IA

¿Cómo hacer néctar para colibríes? Conoce la manera correcta de preparar el alimento de estas aves

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

ngmu/aov