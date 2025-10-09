Más Información

"" está a punto de abrir sus puertas con el estreno del próximo domingo 12 de octubre en punto de las 8:30 de la noche, pero algunos internautas han notado ciertas similitudes con "La casa de los famosos".

Los ejecutivos de TV Azteca han defendido en todo momento que su reality es un formato “fresco e iniciador” con el que quieren superar los 41 millones de votos que reportó Televisa en la final de su tercera temporada.

¿Será entonces que los televidentes tendrán una experiencia muy similar o "La granja VIP" sera algo nunca antes vist?.

¿"La granja VIP" es una copia de "La casa de los famosos"?

"La granja VIP" sí guarda muchas similitudes con "La casa de los famosos México", ambos realities cuentan con cámaras 24/7 a través de Disney Plus y VIX respectivamente.

Además de esto, las dinámicas son muy parecidas a las de La Casa, por ejemplo, la prueba del líder y del capataz parecen tener el mismo efecto, no poder ser nominado y beneficios especiales, mientras que el eliminado también lo decidirá el público con sus votos.

Finalmente, los sets son muy similares, con la diferencia evidente de que en "La granja VIP" los famosos deberán cuidar animales y un huerto escondidos en el Ajusco, aunque aislados como estuvieron los habitantes de "LCDLF".

Las diferencias más notorias radican en la gala de Asamblea, en la que dos granjeros se batirán en duelo directo para sumarse a la placa, además, los viernes de traición prometen muchas emociones.

