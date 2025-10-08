Más Información

Pese a protesta, artistas no ven soluciones

Pese a protesta, artistas no ven soluciones

José Javier Villarreal hurga en la memoria

José Javier Villarreal hurga en la memoria

Clío conmemora al historiador Luis González y González

Clío conmemora al historiador Luis González y González

El Nobel, a descubridores del efecto túnel cuántico

El Nobel, a descubridores del efecto túnel cuántico

“No me atrevería a definir qué es  arte y qué es un artista”: Carla Stellweg

“No me atrevería a definir qué es  arte y qué es un artista”: Carla Stellweg

“La dignidad del insecto”, un llamado a detener el ecocidio

“La dignidad del insecto”, un llamado a detener el ecocidio

” reveló a Omahi, creador de contenido en TikTok, como el onceavo granjero dentro del reality show. El anuncio se dio a través de redes sociales y en la señal de Azteca, sorprendiendo a sus millones de seguidores.

El nuevo programa de TV Azteca está por iniciar transmisiones y ya solo faltan tres participantes por revelar. Esta experiencia será un reto intenso para todas las celebridades invitadas, entre las que destacan figuras de la televisión e influencers que deberán adaptarse a la vida rural.

Omar Alejandro Maldonado Hinojosa, mejor conocido como Omahi, es un influencer de 30 años que ha ganado popularidad con sus sketches, bromas, bailes colaborativos y videos que reflejan casos de la vida real con humor en TikTok.

Actualmente cuenta con más de 31 millones de seguidores y suma más de 621 millones de “Me gusta” en la plataforma. Su carisma lo ha llevado a colaborar con artistas de renombre como Fuerza Regida, Eugenio Derbez y Aaron Mercury, entre otros.

Lee también

Ahora, en “La Granja VIP”, Omahi tendrá que dejar de lado el glamour y las comodidades para enfrentarse a una vida rural y a retos inesperados junto a los demás concursantes.

Los famosos confirmados en “La Granja VIP”


Desde que se anunció la realización del reality, se confirmó la participación de 16 celebridades que vivirán en un lugar recóndito del Ajusco, donde enfrentarán las dificultades del campo.

Lee también

Hasta el momento, ya se han confirmado 11 participantes:

  • Alfredo Adame
  • Jawy
  • Kim Shantal
  • Sandra Itzel
  • Alberto del Río
  • César Doroteo
  • Manola Diez
  • Kike Mayagoitia
  • Carolina Ross
  • Liz Vega
  • Omahi

” se transmitirá a través de Azteca UNO y contará con transmisión 24/7 en Disney+. Además, habrá galas en vivo entre semana, donde las estrellas del internet y la televisión serán puestas en un espacio desconocido para ellos.

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

Jennifer Lopez y Ben Affleck se quieren “mucho más cuando no están casados”, dice fuente tras incómodo encuentro de los actores. Foto: AFP

Jennifer Lopez y Ben Affleck se quieren “mucho más cuando no están casados”, dice fuente tras incómodo encuentro de los actores

Príncipe William explota y llama a Meghan “irrespetuosa” por grabar video en lugar en el que murió la princesa Diana. Foto: AFP / AP

Príncipe William explota y llama a Meghan “irrespetuosa” por grabar video en lugar en el que murió la princesa Diana

El ‘Striptease de Demi Moore’: la actriz luce 20 años más joven y enciende las redes. AFP

El ‘Striptease de Demi Moore’: la actriz luce 20 años más joven y enciende las redes

El incómodo momento entre Jennifer Lopez y Ben Affleck que desató rumores de una nueva oportunidad en el amor. Foto: AP

El incómodo momento entre Jennifer Lopez y Ben Affleck que desató rumores de una nueva oportunidad en el amor

¡Más atrevida que nunca! Hailey Bieber rompe el internet con fotos en diminuta lencería negra. Foto: Instagram

¡Más atrevida que nunca! Hailey Bieber rompe el internet con fotos en diminuta lencería negra