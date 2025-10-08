“La Granja VIP” reveló a Omahi, creador de contenido en TikTok, como el onceavo granjero dentro del reality show. El anuncio se dio a través de redes sociales y en la señal de Azteca, sorprendiendo a sus millones de seguidores.

El nuevo programa de TV Azteca está por iniciar transmisiones y ya solo faltan tres participantes por revelar. Esta experiencia será un reto intenso para todas las celebridades invitadas, entre las que destacan figuras de la televisión e influencers que deberán adaptarse a la vida rural.

Omar Alejandro Maldonado Hinojosa, mejor conocido como Omahi, es un influencer de 30 años que ha ganado popularidad con sus sketches, bromas, bailes colaborativos y videos que reflejan casos de la vida real con humor en TikTok.

Actualmente cuenta con más de 31 millones de seguidores y suma más de 621 millones de “Me gusta” en la plataforma. Su carisma lo ha llevado a colaborar con artistas de renombre como Fuerza Regida, Eugenio Derbez y Aaron Mercury, entre otros.

Ahora, en “La Granja VIP”, Omahi tendrá que dejar de lado el glamour y las comodidades para enfrentarse a una vida rural y a retos inesperados junto a los demás concursantes.

Desde que se anunció la realización del reality, se confirmó la participación de 16 celebridades que vivirán en un lugar recóndito del Ajusco, donde enfrentarán las dificultades del campo.

Hasta el momento, ya se han confirmado 11 participantes:

Alfredo Adame

Jawy

Kim Shantal

Sandra Itzel

Alberto del Río

César Doroteo

Manola Diez

Kike Mayagoitia

Carolina Ross

Liz Vega

Omahi

“La Granja VIP” se transmitirá a través de Azteca UNO y contará con transmisión 24/7 en Disney+. Además, habrá galas en vivo entre semana, donde las estrellas del internet y la televisión serán puestas en un espacio desconocido para ellos.