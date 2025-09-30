Alex Garza fue confirmada como una de las co-conductoras de “La Granja VIP”, el nuevo reality show de TV Azteca que arranca próximamente transmisiones. La presentadora cuenta con un extensa trayectoria en televisión.

Originaria de Monterrey, Nuevo León, Garza ha forjado una carrera versátil como cantante, actriz, locutora y presentadora. Esta vez compartira pantalla con Adal Ramones, Kristal Silva y la conductora digital Mallezaa.

¿Quién es Alex Garza?

La trayectoria de Alex Garza comenzó cuando ingresó como concursante de la sexta generación de La Academia en 2008, donde logró posicionarse entre los primeros lugares del reality show.

Tiempo después, Garza exploró otros ámbitos artísticos, participando en telenovelas como “Corazón en condominio” (2013), “UEPA! Un escenario para amar” (2015) y “Guerra de ídolos” (2017).

Uno de sus programas más destacados fue en “Soy tu doble” (2014), donde ganó, destacando por sus imitaciones, su carisma frente al público y jurado. Uno de sus últimos proyectos donde participó fue en el programa “Al Extremo”.

Alex Garza será la encargada de varias secciones dentro del reality: manejará la pre y postgala de eliminación los domingos, acompañará a Mallezaa en contenidos digitales y conducirá “Cacareando en la granja”, el resumen del programa.

TV Azteca y TikTok se unen para “La Granja VIP”

TV Azteca anunció hace unos días una alianza estratégica con TikTok alrededor de su nuevo reality “La Granja VIP” esta colaboración permitirá que creadores de contenido participen en el día a día del reality.