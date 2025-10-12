¿Cómo calcular correctamente la edad de los gatos? Esto dicen expertos

Los gatos, al igual que los perros, se destacan por ser animales de compañía excepcionales, capaces de generar vínculos afectivos profundos con las personas.

Comprenderlos y atender sus necesidades es fundamental para garantizar su bienestar a lo largo de toda su vida. En este sentido, conocer la edad real de un gato en comparación con la de un ser humano permite ajustar su cuidado, alimentación y rutina de salud de manera más adecuada.

Según los expertos, esta fórmula permite tener una idea más clara de la etapa de vida en la que se encuentra el gato y, en consecuencia, ajustar su cuidado, alimentación y rutina de salud de manera más efectiva.

Conocer la edad de tu gato te puede ayudar a ajustar sus rutinas y cuidar de su salud. Foto: Pixabay

Sin dudas, comprender estas equivalencias ayuda a prevenir problemas de salud comunes en cada etapa, desde la juventud activa hasta la adultez avanzada, y a ofrecerles un entorno que se adapte a sus necesidades físicas y emocionales.

¿Cómo calcular la edad de tu gato?

A diferencia de los perros, el cálculo de la edad felina sigue un patrón particular. El primer año de vida de un gato equivale a 15 años humanos, mientras que el segundo suma otros nueve años.

A partir del tercer año, cada año adicional corresponde aproximadamente a cuatro años humanos, lo que permite hacer un seguimiento más preciso de su desarrollo y envejecimiento.

Al cumplir un año los gatos tienen el equivalente a 15 años humanos. Foto: Canva

La fórmula en cuestión es la siguiente:

1 año = 15 humanos

año = humanos 2 años = 24 humanos

años = humanos 3 años = 28 humanos

años = humanos Cada año extra = +4 humanos

Conocer la edad real de un gato en términos humanos resulta fundamental para brindarle los cuidados que necesita en cada etapa de su vida.

Este método es ideal para tomar las decisiones sobre su alimentación, revisiones veterinarias y actividades diarias. De esta manera, se asegura no solo su salud física, sino también su bienestar emocional, lo que garantiza que cada fase de su vida esté acompañada del cuidado y la atención que merece.

AL envejecer tu gato disminuirá su actividad, de la misma manera que lo haría un adulto de la tercera edad. Foto: Canva

Los comportamientos de su gato que pueden alertar enfermedades

Además de conocer la edad de un gato, es crucial prestar atención a ciertas señales que pueden indicar problemas de salud y garantizarle los cuidados necesarios.

En este sentido, el veterinario Juan Jovet, a través de su cuenta de TikTok, compartió consejos para concienciar sobre la detección temprana de comportamientos que podrían ser graves si no se atienden a tiempo.

Apatía continua : puede reflejar problemas renales, hepáticos, cardíacos o infecciones severas que requieren atención urgente.

: puede reflejar problemas renales, hepáticos, cardíacos o infecciones severas que requieren atención urgente. Dificultad para orinar o sangre en la orina : asociada a infecciones urinarias, cálculos o bloqueos de la uretra, situaciones que pueden derivar en complicaciones críticas si no se tratan a tiempo.

: asociada a infecciones urinarias, cálculos o bloqueos de la uretra, situaciones que pueden derivar en complicaciones críticas si no se tratan a tiempo. Problemas respiratorios : pueden ser causados por infecciones virales o bacterianas, enfermedades cardíacas, asma felina, insuficiencia pulmonar o cuerpos extraños en las vías respiratorias.

: pueden ser causados por infecciones virales o bacterianas, enfermedades cardíacas, asma felina, insuficiencia pulmonar o cuerpos extraños en las vías respiratorias. Vómitos intensos: pueden indicar deshidratación, bloqueo intestinal u otros problemas graves de salud.

Estar atentos a estas señales y actuar a tiempo puede marcar una gran diferencia en la salud y bienestar de los gatos. Asimismo, detectar este tipo de comportamientos anormales permite intervenir de manera temprana, prevenir complicaciones graves y garantizar que nuestros felinos disfruten de una vida larga, saludable y plena junto a sus familias.

