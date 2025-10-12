¿Cómo hacer un limpiador multiusos casero, ecológico y efectivo?

En tiempos donde el cuidado del medio ambiente cobra cada vez más relevancia, muchos hogares están optando por alternativas naturales para mantener sus espacios limpios.

Entre ellas, los limpiadores multiusos ecológicos hechos en casa se han convertido en una opción accesible, económica y libre de químicos agresivos que dañan la salud de las personas y los animales.

Aquí te contamos paso a paso cómo hacer tu propio limpiador casero, utilizando ingredientes comunes, pero poderosos y que probablemente ya tienes en casa o son fáciles de conseguir.

Esta propuesta de sustituto para otros productos no solo ayuda a reducir residuos, sino que también promueve un estilo de vida más sostenible y saludable dentro del hogar.

Lee también El sencillo truco para que las sábanas y ropa de cama tengan un aroma delicioso por más tiempo⁠

Podrás usar este limpiador para diversas superficies en tu hogar. Foto: Canva

¿Qué ingredientes se necesitan para preparar este limpiador multiusos?

De acuerdo con PUMAGUA, el Programa de manejo, uso y reúso del agua en la UNAM, únicamente necesitas:

Cáscaras de naranja, mandarina o de algún otro cítrico

de naranja, mandarina o de algún otro cítrico Vinagre

Un frasco con tapa (para poder colocar la mezcla)

con tapa (para poder colocar la mezcla) Un recipiente con un atomizador

Fragancias cítricas o 1/2 limón

Reutilizar la cáscara de limón en la limpieza es una forma sencilla de dar un segundo uso a este cítrico. Foto: Freepik

¿Cómo se prepara el limpiador multiusos ecológico?

Paso 1:

Llenar el frasco de vidrio con tus cáscaras de cítricos. Luego llenarás el recipiente con vinagre y lo taparás.

Deberás dejar la mezcla reposar por 3 semanas en un lugar donde no le dé el sol.

Lee también ¿Quién era Edgar Molina, el diseñador de modas asesinado en Guanajuato?

Paso 2:

Una vez que ya hayan pasado las 3 semanas, deberás tomar tu frasco con la mezcla reposada y llenar el atomizador hasta la mitad de agua y la otra mitad con tu concentrado de cítricos.

Si quieres intensificar el olor, puedes agregar algunas gotas de aceite esencial o el jugo de medio limón.

NOTA: Puedes usar un colador para verter el líquido de cítricos sin que pasen las cáscaras y puedes utilizarlas dos veces más para volver a hacer la mezcla.

Paso 3:

Tu limpiador multisusos está listo. Esta sustancia es perfecta para espejos, cristales, fregaderos, estufas y pisos.

El vinagre sirve para absorber olores, cortar la grasa y disolver la suciedad, mientras que los cítricos, desinfectan y ayudan con el aroma.

¡CUIDADO! Este limpiador contiene vinagre, por lo que NO puede ser utilizado sobre superficies delicadas como el mármol o la madera.

También te interesará:

"Ofrendas aesthetic": ¿por qué está dando de qué hablar la nueva tendencia de altares de Día de Muertos?

"Monstruo: la historia de Ed Gein" y otras series destacadas sobre asesinos seriales, según la IA

¿Cómo hacer néctar para colibríes? Conoce la manera correcta de preparar el alimento de estas aves

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

ngmu/aov