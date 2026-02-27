Más Información

Bajo fuerte dispositivo de seguridad, Diócesis de Apatzingán realiza procesión por la paz en Aguililla, Michoacán; es la cuna de "El Mencho"

Velocidad de fake news superan en 1000% esfuerzos de verificación, señala experta; terror digital también es una estrategia del narco

Artículo 19 exige investigación y protección al comunicador Víctor Badillo; fue atacado en instalaciones de su medio en Nuevo León

Cuerpo de madre buscadora asesinada en Mazatlán tiene lesiones por arma punzocortante: Fiscalía; participó en localización de cuerpo el jueves

VIDEO: Avión militar con miles de pesos en efectivo se accidenta en Bolivia; policía dispersa con gas lacrimógeno rapiña

Hallan cuerpos de dos mujeres en caminos de terracería en Silao e Irapuato; difunden fichas de búsqueda de otras 12 jóvenes

Harfuch: se investiga narconómina de "El Mencho" dada a conocer por EL UNIVERSAL; no hay funcionarios ligados a indagatorias, indica

PVEM se deslinda de Pedro Segura Valladares tras amenazas a Loret; "no es ni ha sido militante del Partido Verde", asegura

“El Mencho” contaba con un corredor de protección policial; este es el mapa

México recibe el trofeo de la Copa del Mundo de la FIFA y comienza el sueño

Buscan a menor de edad y a su madre, originarios de Reyes Llano Grande, Oaxaca; desaparecieron desde el pasado 24 de febrero

México, tercer lugar con más asesinatos de periodistas en 2025, señala Comité de Protección; acusa fracaso en garantizar justicia

Al menos 15 personas murieron, seis resultaron heridas y 15 vehículos fueron afectados luego de que un se accidentara este viernes al intentar aterrizar cerca del aeropuerto internacional de la ciudad de El Alto, la segunda más poblada de , informó la dirección departamental de Bomberos de La Paz.

El Ministerio de Defensa confirmó a la AFP el accidente, sin brindar más detalles. De acuerdo con la Agencia Boliviana de Información (ABI), el accidente ocurrió "la tarde de este viernes, en el sector del Puente Bolivia, en la ciudad de El Alto. El hecho movilizó de inmediato a unidades de bomberos, quienes se encuentran en el lugar realizando labores de rescate".

Multitud intenta acceder al dinero

Según imágenes del canal Unitel, la policía tuvo que dispersar a ciudadanos que se acercaron al sitio del accidente para recoger billetes en moneda nacional que transportaba la aeronave.

Videos difundidos posteriormente en redes sociales muestran a decenas de personas concentradas en los alrededores de la zona donde cayó el dinero. En las grabaciones se observa cómo varios intentan derribar una cerca que los separa del lugar donde quedaron esparcidos los billetes, mientras otros permanecen expectantes en el perímetro.

Ante la aglomeración, efectivos policiales desplegaron un operativo para asegurar el área y evitar que civiles ingresaran al terreno. Los agentes formaron un cordón de seguridad y utilizaron gases lacrimógenos para dispersar a la multitud, lo que generó momentos de tensión y carreras en distintos puntos del sitio.

Banco Central asegura que dinero no tendrá valor

El Banco Central de Bolivia solicitó a las personas que los devuelvan, pues no tendrán ningún valor de curso legal.

Hasta el momento, las autoridades no han informado si hubo personas detenidas en medio del operativo.

