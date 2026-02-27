Al menos 15 personas murieron, seis resultaron heridas y 15 vehículos fueron afectados luego de que un avión militar de carga se accidentara este viernes al intentar aterrizar cerca del aeropuerto internacional de la ciudad de El Alto, la segunda más poblada de Bolivia, informó la dirección departamental de Bomberos de La Paz.

El Ministerio de Defensa confirmó a la AFP el accidente, sin brindar más detalles. De acuerdo con la Agencia Boliviana de Información (ABI), el accidente ocurrió "la tarde de este viernes, en el sector del Puente Bolivia, en la ciudad de El Alto. El hecho movilizó de inmediato a unidades de bomberos, quienes se encuentran en el lugar realizando labores de rescate".

Avião da Força Aérea da Bolívia com carga de dinheiro cai perto de La Paz e deixa 15 mortos.



Um avião Lockheed C-130 Hercules da Força Aérea da Bolívia carregado com dinheiro caiu no fim da tarde desta sexta-feira, próximo de La Paz, segundo a imprensa local.



Uma autoridade… pic.twitter.com/A6A68MeMQn — Área Militar (@areamilitarof) February 28, 2026

Multitud intenta acceder al dinero

Según imágenes del canal Unitel, la policía tuvo que dispersar a ciudadanos que se acercaron al sitio del accidente para recoger billetes en moneda nacional que transportaba la aeronave.

Videos difundidos posteriormente en redes sociales muestran a decenas de personas concentradas en los alrededores de la zona donde cayó el dinero. En las grabaciones se observa cómo varios intentan derribar una cerca que los separa del lugar donde quedaron esparcidos los billetes, mientras otros permanecen expectantes en el perímetro.

Ante la aglomeración, efectivos policiales desplegaron un operativo para asegurar el área y evitar que civiles ingresaran al terreno. Los agentes formaron un cordón de seguridad y utilizaron gases lacrimógenos para dispersar a la multitud, lo que generó momentos de tensión y carreras en distintos puntos del sitio.

🔴 #URGENTE | Insólito: pobladores de El Alto, Bolivia, intentan recuperar fajos de dinero que había en el avión militar que se salió de la pista y se estrelló, dejando 15 muertos de momento. pic.twitter.com/ZHSucs3wnK — Mundo en Conflicto 🌎 (@MundoEConflicto) February 28, 2026

Banco Central asegura que dinero no tendrá valor

El Banco Central de Bolivia solicitó a las personas que los devuelvan, pues no tendrán ningún valor de curso legal.

Hasta el momento, las autoridades no han informado si hubo personas detenidas en medio del operativo.

