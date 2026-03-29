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Miami. La tripulación , que prevé partir el miércoles en un cohete que viajará alrededor de la Luna, expresó este domingo, en su última interacción con el público, que espera que esta misión signifique que todas las personas puedan ver al como un destino que puedan visitar.

"Es nuestra fuerte esperanza que esta misión sea el comienzo de una era en la que todos, cada persona en la Tierra, pueda mirar la Luna y pensar en ella como un destino", declaró la astronauta Christina Koch, especialista de misión de la , desde la cuarentena en Cabo Cañaveral, en Florida.

Los cuatro de Artemis II, el primer viaje tripulado alrededor de la Luna en más de 50 años, ofrecieron una última conferencia de prensa virtual antes del lanzamiento, previsto para el miércoles a las 18:24 hora local (22:24 GMT) desde el Centro Espacial Kennedy, donde el viernes empezaron su cuarentena.

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La misión, que durará 10 días, representa "un peldaño hacia ", donde "podría haber mayor probabilidad de encontrar evidencia de una vida pasada", resaltó Koch.

"Tenemos la oportunidad de responder la pregunta que podría ser la cuestión de nuestra vida, que es: ¿estamos solos? Cuando salimos y conocemos gente, las personas preguntan todo el tiempo: ¿has visto de esto? ¿Qué podemos aprender? Y el hecho es que responder esta pregunta comienza en la Luna", señaló.

Listos para el lanzamiento y para posibles retrasos

El comandante de la misión, Reid Wiseman, se declaró "listo" y "relajado" para el lanzamiento, que estaba previsto para hace casi dos meses, pero se retrasó por y climáticos, por lo que el cohete regresó al edificio de ensamblaje el 21 de febrero, horas después del ensayo general previo al despegue.

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La NASA prevé un 80 % de probabilidad de favorable para el miércoles, cuando las principales preocupaciones son las y el potencial de fuertes vientos.

"Estamos listos para salir, el equipo está preparado para ir y el vehículo está preparado para partir, pero ni por un segundo tenemos la expectativa de que vamos a ir", matizó Wiseman. "Puede ser que salgamos a la plataforma y tengamos que intentarlo unas pocas veces más, y estamos 100% listos para ello", agregó.

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El cohete del Sistema de Lanzamiento Espacial (SLS) con una cápsula Orión, parte de la misión Artemis 2, está acoplado a la Plataforma de Lanzamiento 39B del Centro Espacial Kennedy en Titusville, Florida, EE. UU., el 30 de enero de 2026. Según la NASA, la misión Artemis II realizará un sobrevuelo lunar tripulado, el segundo del programa Artemis de la NASA. Será la primera misión humana más allá de la órbita baja terrestre desde 1972, diseñada para probar los sistemas de naves espaciales en preparación para futuros alunizajes. Foto: EFE
El cohete del Sistema de Lanzamiento Espacial (SLS) con una cápsula Orión, parte de la misión Artemis 2, está acoplado a la Plataforma de Lanzamiento 39B del Centro Espacial Kennedy en Titusville, Florida, EE. UU., el 30 de enero de 2026. Según la NASA, la misión Artemis II realizará un sobrevuelo lunar tripulado, el segundo del programa Artemis de la NASA. Será la primera misión humana más allá de la órbita baja terrestre desde 1972, diseñada para probar los sistemas de naves espaciales en preparación para futuros alunizajes. Foto: EFE

Una misión que ya hace historia

El vuelo será histórico por ser la primera misión lunar con una mujer, Koch; un hombre de raza negra, el piloto Victor Glover; y una persona de , Jeremy Hansen, de la Agencia Espacial Canadiense.

"Siempre decimos que no estamos haciendo esto por los superlativos, lo estamos haciendo porque es una oportunidad única, lo estamos haciendo por todos y para todos; esto es lo que representa la NASA, esto es lo que representa el alrededor del mundo", expresó Wiseman.

El día del lanzamiento, los astronautas despiertan ocho horas antes del despegue, compartió Glover, quien contó que sus últimas acciones en la Tierra serán rezar y decirle a su familia que la ama.

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Mientras que Hansen compartió que entre lo más emocionante estará un eclipse en el que verán al Sol detrás de la .

Esta es la segunda misión de Artemis tras el vuelo no tripulado de 2022, y precede a las siguientes, en las que astronautas volverán a pisar suelo lunar en 2028, y comenzarán el establecimiento de la presencia permanente en el satélite natural y la construcción de la estación orbital Gateway.

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