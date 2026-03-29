La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) informó que para este domingo se prevé cielo medio nublado a nublado, con máximas cálidas, lluvias ligeras y chubascos ocasionales. La temperatura máxima será 22 grados Celsius (°C).

También habrá vientos de dirección variable de 5 a 20 kilómetros por hora (km/h) con rachas cercanas a los 45 km/h.

Durante la noche se registrará una temperatura de 14°C, mientras que para las 6:00 horas del lunes, el termómetro marcará 10°C, por lo que se espera amanecer frío.

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En la imagen de monitoreo del Popocatépetl se observa emisión de vapor de agua con contenido de ceniza volcánica. En caso de emisión de partículas, la pluma se dispersaría hacia el noroeste, sin riesgo de caída para la ciudad.

Se recomienda a la población mantenerse atenta a las actualizaciones del Sistema de Alerta Temprana Multi-Riesgo.

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