Más Información

Arranca la temporada mundialista; operativo “Última Milla” pasa la prueba

Arranca la temporada mundialista; operativo “Última Milla” pasa la prueba

Contaminación de Pemex ahoga a los tabasqueños

Contaminación de Pemex ahoga a los tabasqueños

CJNG controla droga en penales

CJNG controla droga en penales

El nuevo rostro del narco, de capos a gerentes; se acelera relevo generacional

El nuevo rostro del narco, de capos a gerentes; se acelera relevo generacional

Policía de Israel impide celebrar la misa del Domingo de Ramos; Netanyahu justifica bloqueo por seguridad

Policía de Israel impide celebrar la misa del Domingo de Ramos; Netanyahu justifica bloqueo por seguridad

"Lo mínimo que merezco es un hijo completo"; Ceci Flores espera resultados de ADN para confirmar identidad

"Lo mínimo que merezco es un hijo completo"; Ceci Flores espera resultados de ADN para confirmar identidad

La () informó que para este domingo se prevé cielo medio nublado a nublado, con máximas cálidas, lluvias ligeras y chubascos ocasionales. La temperatura máxima será 22 grados Celsius (°C).

También habrá vientos de dirección variable de 5 a 20 kilómetros por hora (km/h) con rachas cercanas a los 45 km/h.

Durante la noche se registrará una temperatura de 14°C, mientras que para las 6:00 horas del lunes, el termómetro marcará 10°C, por lo que se espera amanecer frío.

Lee también

En la imagen de monitoreo del se observa emisión de vapor de agua con contenido de ceniza volcánica. En caso de emisión de partículas, la pluma se dispersaría hacia el noroeste, sin riesgo de caída para la ciudad.

Se recomienda a la población mantenerse atenta a las actualizaciones del .

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

mahc/LL

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]