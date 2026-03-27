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La se integra formalmente a las iniciativas promovidas por ICLEI - Gobiernos Locales por la Sustentabilidad, particularmente al , considerado uno de los movimientos más relevantes a nivel internacional en .

La demarcación, indicó, se alinea a una red global de ciudades que trabajan de manera coordinada para enfrentar los efectos del cambio climático mediante acciones concretas, medibles y con impacto directo en la calidad de vida de la población.

Puntualizó que Pacto Global de Alcaldes establece una hoja de ruta clara basada en tres ejes fundamentales: la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, el fortalecimiento de la resiliencia urbana y la promoción de energías limpias. En este sentido, Álvaro Obregón impulsa políticas públicas orientadas a la protección de sus ecosistemas urbanos como: Barrancas ÁO Restauración de su grandeza, y Fábrica de agua, acciones que forman parte de una visión integral de desarrollo alineada con los compromisos internacionales.

El Secretario para México y América Central de ICLEI señaló que "lo más valioso es el trabajo de las autoridades locales en conjunto con la ciudadanía". Foto: Especial
El Secretario para México y América Central de ICLEI señaló que "lo más valioso es el trabajo de las autoridades locales en conjunto con la ciudadanía". Foto: Especial

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En su intervención el alcalde Javier López Casarín destacó: “Recibimos un reconocimiento internacional por parte del ICLEI por el trabajo que estamos haciendo todos los días en la recuperación de la grandeza de nuestras barrancas. Somos la única alcaldía en todo el país en tener la Certificación de Huella de Carbono”.

“En estos acuerdos lo más valioso es el trabajo de las autoridades locales en conjunto con la ciudadanía, porque para hacer frente a desafíos globales es importante no dejar nadie atrás como lo dice la agenda 2030, y eso algo que Álvaro Obregón está haciendo”, señaló Edgar Villaseñor, Secretario para México y América Central de ICLEI.

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vr/cr

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