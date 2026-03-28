El próximo miércoles 1 de abril, la Administración Nacional de Aeronática y el Espacio (Nasa, por sus siglas en inglés) lanzará la misión Artemis II al espacio exterior.

Esta última consiste en el primer vuelo con tripulación del programa Artemis, después de una comisión no tripulada enviada en 2022, y cuenta con el fin de sentar la bases de una exploración humana en la Luna y Marte de forma "segura y eficiente".

La misión, la cual durará 10 días, está compuesta por cuatro tripulantes, las y los cuales estarán abordo del cohete Space Launch System (SLS) y la nave espacial Orion.

Lee también NASA anuncia ambicioso plan de 20 mil mdd para regresar a la Luna en 2028; suspenderá proyecto de estación espacial en órbita lunar

Luis Adolfo Saucedo, el mexicano que participa en Artemis II

Detrás de la misión Artemis II está Luis Adolfo Saucedo, que es ingeniero mexicano y funge como subdirector de módulos de tripulación y servicio de Orión.

Califica como "importante" a Artemis II a causa de que su antecedente no contaba con tripulación y representa una oportunidad para hacer pruebas en los sistemas que se han agregado, como de agua potable, alimentación y baño.

"En este cargo lo más importante es el diseño, la fabricación y la prueba de todos los componentes que integran a parte de Orion. Tenemos ingenieros en difentes centros de la Nasa y somos encargados de la producción de la nave, que esté lista", comenta en un video publicado en el canal de YouTube de la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio.

Lee también Artemis II: NASA estrena serie documental sobre la misión espacial; ¿dónde verlo?

De acuerdo con Saucedo, dicha nave espacial posee más capacidad comparado con otras y tiene lugar para cuatro personas, en este caso para los astronautas Christina Hammock, Jeremy Hansen, Reid Wiseman y Victor Glover.

"Después del lanzamiento, tengo la oportunidad de estar en el barco recuperación en el (Océano) Pacífico con la Armada de Estados Unidos y ser parte de ese equipo que va a recuperar la nave", concluye.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más

dft/bmc