Más Información

Covid-19: ¿qué se sabe de la nueva variante BA32?; conoce sus principales síntomas

Covid-19: ¿qué se sabe de la nueva variante BA32?; conoce sus principales síntomas

Artemis II: conoce a “Rise”, la mascota lunar de la NASA que participará en la misión; este es su significado

Artemis II: conoce a “Rise”, la mascota lunar de la NASA que participará en la misión; este es su significado

¿Qué significa la presencia de grillos en tu casa?; conoce por qué se considera una señal positiva, según el Feng Shui

¿Qué significa la presencia de grillos en tu casa?; conoce por qué se considera una señal positiva, según el Feng Shui

Semana Santa 2026: ¿Qué días no se come carne?; descubre el significado de esta tradición

Semana Santa 2026: ¿Qué días no se come carne?; descubre el significado de esta tradición

José Ramón López Beltrán critica a periodista argentino por “ideas de marketing” para la Selección Mexicana; lo tacha de “sin gracia”

José Ramón López Beltrán critica a periodista argentino por “ideas de marketing” para la Selección Mexicana; lo tacha de “sin gracia”

El próximo miércoles 1 de abril, la Administración Nacional de Aeronática y el Espacio (Nasa, por sus siglas en inglés) lanzará la al .

Esta última consiste en el primer vuelo con tripulación del programa Artemis, después de una comisión no tripulada enviada en 2022, y cuenta con el fin de sentar la bases de una exploración humana en la Luna y Marte de forma "segura y eficiente".

La misión, la cual durará 10 días, está compuesta por cuatro tripulantes, las y los cuales estarán abordo del cohete Space Launch System (SLS) y la nave espacial Orion.

Lee también

Luis Adolfo Saucedo, el mexicano que participa en Artemis II

Detrás de la misión Artemis II está Luis Adolfo Saucedo, que es ingeniero mexicano y funge como subdirector de módulos de tripulación y servicio de Orión.

Califica como "importante" a Artemis II a causa de que su antecedente no contaba con tripulación y representa una oportunidad para hacer pruebas en los sistemas que se han agregado, como de agua potable, alimentación y baño.

"En este cargo lo más importante es el diseño, la fabricación y la prueba de todos los componentes que integran a parte de Orion. Tenemos ingenieros en difentes centros de la Nasa y somos encargados de la producción de la nave, que esté lista", comenta en un video publicado en el canal de YouTube de la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio.

Lee también

De acuerdo con Saucedo, dicha nave espacial posee más capacidad comparado con otras y tiene lugar para cuatro personas, en este caso para los astronautas Christina Hammock, Jeremy Hansen, Reid Wiseman y Victor Glover.

"Después del lanzamiento, tengo la oportunidad de estar en el barco recuperación en el (Océano) Pacífico con la Armada de Estados Unidos y ser parte de ese equipo que va a recuperar la nave", concluye.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más

dft/bmc

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]