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La ministra argentina de Seguridad, Alejandra Monteoliva, afirmó este jueves que " no es refugio de criminales", tras la detención del contraalmirante mexicano Fernando Farías Laguna, sobre quien pesaba una orden de captura internacional por tráfico de hidrocarburos.

En un video publicado en X, Monteoliva confirmó la detención de Farías y dio algunos detalles adicionales.

"Venía desde con un pasaporte guatemalteco trucho (falso). Su nombre es Fernando Farías Laguna, vicealmirante de la . Buscado por la CIA y con alerta roja de Interpol. Está acusado de crimen organizado, corrupción, robo de combustible e intento de homicidio a funcionarios mexicanos", dijo la ministra.

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Añadió que Farías Laguna "es la pieza clave de la organización criminal que traficaba combustibles desde Estados Unidos hacia haciéndolos pasar por aceites y aditivos" y que, con los detalles incluidos en la ficha roja de Interpol que emitió México "lo buscamos, lo encontramos, lo detuvimos y, próximamente, afuera".

Subrayó que "Argentina no es refugio de criminales" y que "el que las hace, las paga".

La Policía Federal argentina detuvo al contraalmirante en el barrio capitalino de Palermo, en un procedimiento realizado en la calle.

El mexicano ingresó a Argentina el pasado 1 de abril y rentaba un departamento en el barrio donde fue capturado.

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La policía argentina dio intervención al Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N°12, a cargo de Julián Ercolini, para atender el caso del detenido, quien podría ser expulsado, por haber ingresado irregularmente al país, o extraditado, aunque en este caso el procedimiento sería más tardados.

El mexicano tendrá una audiencia de reconocimiento ante el juez "para continuar con los procedimientos correspondientes”.

De acuerdo con investigaciones, Farías Laguna integraba desde 2023 una estructura criminal compuesta por funcionarios públicos, empresas privadas y personal de fuerzas armadas dedicada al ingreso ilegal a México de hidrocarburos provenientes de los

Según la investigación, el combustible era declarado como "aceites, lubricantes o aditivos" para evadir controles aduaneros y fiscales.

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cc/rmlgv

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