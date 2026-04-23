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El presidente estadounidense, , negó este jueves que se haya realizado una invitación para su homólogo ruso, para que acuda a la cumbre de líderes del G20 que se celebrará en Miami en diciembre, aunque aseguró que "sería muy útil" si decidiera acudir.

Al ser preguntado si es verdad lo que aseguran los reportes que indican que Washington ha cursado a Moscú una invitación oficial, Trump contestó: "No, no lo es. Pero si (Putin) viniera sería muy útil".

¿Por qué Putin no asiste al G20?

Desde que comenzó la invasión de Ucrania por parte de , en 2022, Putin no ha acudido a ninguna cumbre del G20.

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Además, desde 2023 pesa una orden de arresto sobre él cursada por el Tribunal Penal Internacional, que lo acusa de crímenes relacionados con el traslado forzoso de niños ucranianos a Rusia.

"Estúpido haber expulsado a Rusia del G8", señala Trump

Por su parte, Trump acusó a Obama y a Trudeau de hacer algo "muy estúpido" al expulsar en 2014, con motivo de la invasión de Crimea, a Rusia del G8.

"Cuando voy a estas reuniones del G7, el 90 % del tiempo están hablando de Rusia y pienso '¿Por que los echaron?'. En mi opinión habría sido mejor no echarlos", aseguró en un acto con la prensa celebrado en el Despacho Oval de la

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El republicano afirmó que, por aquella expulsión, "se sintió muy ofendido y tiene razón en sentirse así".

Al ser preguntado sobre la posibilidad de que el presidente ruso vaya finalmente a Miami, lo consideró improbable.

"Para ser honesto dudo que venga", aseguró.

"No sé nada de la invitación. Pero si fuera invitado... Soy de la opinión de que hay que hablar con todo el mundo", puntualizó el mandatario, que aseguró que Washington sigue trabajando para tratar de Moscú y Kiev logren un acuerdo para poner fin a un conflicto que dura ya más de cuatro años.

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cc/rmlgv

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