Tren Interoceánico: Tras dictamen técnico deberá realizarse un deslinde, dice Sheinbaum; FGR determinará responsabilidades, indica

ASF advirtió mala planeación en Línea Z del Interoceánico

Descarrilamiento del Interoceánico, en datos; cronología y el saldo de víctimas del "proyecto más atractivo del mundo" según AMLO

Operación Frontera Norte ha detenido a más de 10 mil personas en 10 meses; aseguraron más de 7 mil armas de fuego

Fallece Francisco Barrio Terrazas, exgobernador de Chihuahua; diputados del PAN lamentan deceso

Detienen y vinculan a proceso Alejandro Baruc "N" en Uruapan, Michoacán; podría estar relacionado con el asesinato de Carlos Manzo

Intocables de la 4T: Inmunes ante los escándalos

Tren Interoceánico: Sheinbaum asegura que habrá reparación integral del daño a víctimas; avanza FGR con investigación

Tren Interoceánico: 36 personas continúan hospitalizadas; Zoé Robledo destaca que muchos pacientes fueron dados de alta

Accidente del Tren Interoceánico deja a Doña Jovita sin dos hijas y un yerno; "querían ir a conocer y pasear", menciona

Vigilarán más de 14 mil policías fiestas de Fin de Año y Año Nuevo en la CDMX; reforzarán presencia policial en el Metro

Evacuan a 100 empleados por incendio en empresa de Monterrey; un trabajador resultó con quemaduras

Río de Janeiro. En vísperas de una fiesta en la que esperan 2.5 millones de personas, la ciudad brasileña de Río de Janeiro recibió este martes del , el título que la certifica como la organizadora de la mayor en el mundo.

El título fue recibido por el alcalde de Río, Eduardo Paes, en una ceremonia en el principal escenario montado en la famosa playa de Copacabana para la fiesta de "Reveillon" del miércoles.

La placa conmemorativa fue entregada por Camila Borenstein, representante de Guinness y una de las juradas de la organización que edita el famoso Libro Guinness de récords mundiales.

Según Borenstein, el título certifica que, el 31 de diciembre del año pasado, un récord de 2.5 millones de personas saludaron la llegada de 2025 en la fiesta organizada en la .

La cifra no tiene en cuenta el total de personas que participan en las diferentes fiestas públicas de organizadas por Río de Janeiro en sus playas y parques (13 este año), que se calcula que llegó a 5 millones el año pasado.

“Es un honor recibir esa validación del Guinness en relación con el tamaño de nuestro Reveillon. Sabemos que ninguna otra ciudad del mundo organiza eventos para tantas personas y con tanta constancia como ”, afirmó Paes al recibir la placa.

Alcalde de Río de Janeiro, Eduardo Paes recibe el certificado del Guinness World Records. Foto: X @eduardopaes
Alcalde de Río de Janeiro, Eduardo Paes recibe el certificado del Guinness World Records. Foto: X @eduardopaes

Ríos de Janeiro espera recibir 2.5 millones de personas en festejo de fin de año

Según Guinness World Records, el título fue concedido teniendo en cuenta no solo el número récord de participantes, sino también la magnitud de la programación artística, la extensión territorial del evento y su importancia cultural.

“Río de Janeiro conquistó ese título luego de que recibiéramos diversas pruebas, incluso con drones, comprobando el en la pasada edición del Reveillon”, dijo por su parte Borenstein.

La ceremonia se produjo en vísperas de una nueva fiesta en la que la ciudad espera recibir otros 2.5 millones de participantes en su famosa playa, un público superior a la población del 99.9% de los municipios de.

En la edición de este año, contará con tres escenarios en Copacabana, uno de los cuales exclusivo para los amantes de la música goespel.

Según la alcaldía, el espectáculo de fuegos artificiales de este año tendrá una duración de 12 minutos y será extendido a un público mayor, ya que los cohetes serán lanzados desde 19 balsas distribuidas a lo largo de la playa de Copacabana, el doble del número de usadas el año pasado.

La fiesta también contará con un espectáculo con mil 200 drones que diseñarán figuras sincronizadas con los .

Fuegos artificiales en la playa de Copacabana para conmemorar el Año Nuevo en Río de Janeiro, Brasil. Foto: Daniel Ramalho. AFP
Fuegos artificiales en la playa de Copacabana para conmemorar el Año Nuevo en Río de Janeiro, Brasil. Foto: Daniel Ramalho. AFP

Entre los artistas que se presentarán este año en los escenarios de Copacabana destacan los míticos Gilberto Gil y Ney Matogrosso, dos de los mayores representantes de la llamada Música Popular Brasileña (MPB), así como los cantantes Belo y Alcione, iconos de la samba, y Alok.

La fiesta finalizará con una presentación de la “batería” (orquesta de percusión) de la premiada escola de samba Beija Flor.

Según la alcaldía, serán 70 atracciones musicales en los 13 diferentes escenarios esparcidos por Río de Janeiro.

De acuerdo con la municipalidad, el Reveillon debe atraer este año a unas cinco millones de personas, de las cuales 2,5 millones concentrados en Copacabana.

