Más Información

Tren Interoceánico: Tras dictamen técnico deberá realizarse un deslinde, dice Sheinbaum; FGR determinará responsabilidades, indica

Tren Interoceánico: Tras dictamen técnico deberá realizarse un deslinde, dice Sheinbaum; FGR determinará responsabilidades, indica

ASF advirtió mala planeación en Línea Z del Interoceánico

ASF advirtió mala planeación en Línea Z del Interoceánico

Tren Interoceánico: 36 personas continúan hospitalizadas; Zoé Robledo destaca que muchos pacientes fueron dados de alta

Tren Interoceánico: 36 personas continúan hospitalizadas; Zoé Robledo destaca que muchos pacientes fueron dados de alta

Descarrilamiento del Interoceánico, en datos; cronología y el saldo de víctimas del "proyecto más atractivo del mundo" según AMLO

Descarrilamiento del Interoceánico, en datos; cronología y el saldo de víctimas del "proyecto más atractivo del mundo" según AMLO

Fallece Francisco Barrio Terrazas, exgobernador de Chihuahua; diputados del PAN lamentan deceso

Fallece Francisco Barrio Terrazas, exgobernador de Chihuahua; diputados del PAN lamentan deceso

Intocables de la 4T: Inmunes ante los escándalos

Intocables de la 4T: Inmunes ante los escándalos

Tren Interoceánico: Sheinbaum asegura que habrá reparación integral del daño a víctimas; avanza FGR con investigación

Tren Interoceánico: Sheinbaum asegura que habrá reparación integral del daño a víctimas; avanza FGR con investigación

Hasta 400 mil pesos recibirán familiares de fallecidos en el Tren Interoceánico; deberán presentar boleto para cobrar seguro

Hasta 400 mil pesos recibirán familiares de fallecidos en el Tren Interoceánico; deberán presentar boleto para cobrar seguro

Accidente del Tren Interoceánico deja a Doña Jovita sin dos hijas y un yerno; "querían ir a conocer y pasear", menciona

Accidente del Tren Interoceánico deja a Doña Jovita sin dos hijas y un yerno; "querían ir a conocer y pasear", menciona

Salud va por campaña nacional de donación de órganos; presenta avances en trasplantes

Salud va por campaña nacional de donación de órganos; presenta avances en trasplantes

Vigilarán más de 14 mil policías fiestas de Fin de Año y Año Nuevo en la CDMX; reforzarán presencia policial en el Metro

Vigilarán más de 14 mil policías fiestas de Fin de Año y Año Nuevo en la CDMX; reforzarán presencia policial en el Metro

Evacuan a 100 empleados por incendio en empresa de Monterrey; un trabajador resultó con quemaduras

Evacuan a 100 empleados por incendio en empresa de Monterrey; un trabajador resultó con quemaduras

Río de Janeiro. Al menos 225 hombres acusados de y familiar contra la mujer fueron detenidos por las autoridades en un megaoperativo en el estado de Sao Paulo, el más poblado de Brasil, informaron fuentes oficiales.

La acción, iniciada en la noche de lunes y aún en marcha, movilizó a cerca de mil 700 agentes, para cumplir en diversos municipios del estado mil 400 órdenes de captura expedidas por la Justicia, según un comunicado de la Secretaría de Políticas para la Mujer de São Paulo.

La iniciativa busca ampliar la visibilidad de las políticas públicas para las mujeres y fortalecer la red de protección y autonomía del género.

Lee también

Feminicidios al alza en los últimos años en Brasil

Entre enero y octubre de este año se registraron 207 en Sao Paulo, un incremento del 6% en comparación con el mismo periodo de 2024 y el mayor número desde 2015.

El número de feminicidios presenta una tendencia al alza en los últimos años en Brasil.

Según el Fórum Brasileño de Seguridad Pública, en 2024 cuatro mujeres fueron víctimas de feminicidio por día en el país sudamericano, un número que puede ser mayor por los casos que son subnotificados o clasificados como homicidios.

En total, mil 492 mujeres murieron violentamente en Brasil por razones de género (17 más que en 2023).

Lee también

El dato representa el mayor número ya registrado desde 2015, cuando la nación promulgó la llamada Ley del Feminicidio para incorporar este crimen al Código Penal diferenciándolo del homicidio común.

El Fórum también señala que a otras 3 mil 870 intentaron matarlas por el hecho de ser mujeres -un 19% más que el año anterior- y que unas 56 mil 900 sufrieron violencia sicológica (+6.3%).

           Únete a nuestro canal               ¡EL UNIVERSAL ya está en WhatsApp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

mcc

Google News

Más Información

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

INAPAM 2026 confirman edad mínima y requisitos para tramitar la tarjeta de adultos mayores. Foto: Especial

INAPAM 2026: confirman edad mínima y requisitos para tramitar la tarjeta de adultos mayores

USCIS. Foto: Chat GPT

USCIS cambia las reglas del juego: así será el nuevo proceso para visas de trabajo H‑1B

Visa americana. Foto: iStock

Estados Unidos dejará de emitir visas en 2026 para 39 países: ¿México está en la lista?

Pensión Bienestar 2026 Revelan quiénes podrían quedarse sin el apoyo de $6,200. Foto: Especial / Secretaría de Bienestar

Pensión Bienestar 2026: Revelan quiénes podrían quedarse sin el apoyo de $6,200

Infonavit: ¿Cómo sacar mi dinero si no quiero una casa? Requisitos y guía sencilla del trámite. Foto: iStock / Prostock-Studio / Infonavit

Así puedes sacar tu dinero del Infonavit sin comprar una casa. Requisitos