Río de Janeiro. Al menos 225 hombres acusados de violencia doméstica y familiar contra la mujer fueron detenidos por las autoridades en un megaoperativo en el estado de Sao Paulo, el más poblado de Brasil, informaron fuentes oficiales.

La acción, iniciada en la noche de lunes y aún en marcha, movilizó a cerca de mil 700 agentes, para cumplir en diversos municipios del estado mil 400 órdenes de captura expedidas por la Justicia, según un comunicado de la Secretaría de Políticas para la Mujer de São Paulo.

La iniciativa busca ampliar la visibilidad de las políticas públicas para las mujeres y fortalecer la red de protección y autonomía del género.

Feminicidios al alza en los últimos años en Brasil

Entre enero y octubre de este año se registraron 207 feminicidios en Sao Paulo, un incremento del 6% en comparación con el mismo periodo de 2024 y el mayor número desde 2015.

El número de feminicidios presenta una tendencia al alza en los últimos años en Brasil.

Según el Fórum Brasileño de Seguridad Pública, en 2024 cuatro mujeres fueron víctimas de feminicidio por día en el país sudamericano, un número que puede ser mayor por los casos que son subnotificados o clasificados como homicidios.

En total, mil 492 mujeres murieron violentamente en Brasil por razones de género (17 más que en 2023).

El dato representa el mayor número ya registrado desde 2015, cuando la nación promulgó la llamada Ley del Feminicidio para incorporar este crimen al Código Penal diferenciándolo del homicidio común.

El Fórum también señala que a otras 3 mil 870 intentaron matarlas por el hecho de ser mujeres -un 19% más que el año anterior- y que unas 56 mil 900 sufrieron violencia sicológica (+6.3%).

