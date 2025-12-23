Más Información
Este 31 de diciembre se realizará la fiesta electrónica más grande del mundo sobre Paseo de la Reforma para recibir al 2026.
A través de su cuenta de X, la Secretaría de Cultura capitalina detalló que se presentarán DJs y artistas nacionales e internacionales.
Los artistas confirmados son:
- MGMT DJ Set (Estados Unidos)
- Arca DJ Set (Venezuela)
- Ramiro Puente (México)
- VEL (Francia y Marruecos)
- Jehnny Beth (Francia)
- 3BALLMTY (México)
- Mariana BO (México)
- Kavinsky-Live (Francia)
La jefa de Gobierno, Clara Brugada, invitó a las y los capitalinos a despedir el 2025 y darle la bienvenida al nuevo año.
