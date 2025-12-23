Este 31 de diciembre se realizará la fiesta electrónica más grande del mundo sobre Paseo de la Reforma para recibir al 2026.

A través de su cuenta de X, la Secretaría de Cultura capitalina detalló que se presentarán DJs y artistas nacionales e internacionales.

Lee también “Nos va a tocar de a poquito, pero rico en la cena de Navidad”

Este 31 de diciembre a partir de las 18 horas ven a disfrutar la fiesta de música electrónica más grande en Paseo de la Reforma.



Recibe el 2026 con un elenco internacional, en un ambiente de alegría, convivencia y espacio público para todas y todos.



¡La… pic.twitter.com/vqklG1BUS6 — Secretaría de Cultura de la Ciudad de México (@CulturaCiudadMx) December 23, 2025

Los artistas confirmados son:

MGMT DJ Set (Estados Unidos)

Arca DJ Set (Venezuela)

Ramiro Puente (México)

VEL (Francia y Marruecos)

Jehnny Beth (Francia)

3BALLMTY (México)

Mariana BO (México)

Kavinsky-Live (Francia)

La jefa de Gobierno, Clara Brugada, invitó a las y los capitalinos a despedir el 2025 y darle la bienvenida al nuevo año.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

pjm/LL