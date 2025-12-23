Más Información

Se dispara en México cifra de aseguramientos de fentanilo; expertos lo ligan con presión de EU

En Michoacán se expanden Farmacias del Sombrero; diputada dice que son legado de Carlos Manzo

Marina confirma los cinco muertos por vuelo médico en EU; reportes incluyen a un menor de dos años entre las víctimas

Menor de edad del accidente aéreo de la Semar era originario de Escárcega, Campeche; iba con quemaduras de consideración

Era de Sinaloa el asesinado en restaurante de la Zona Rosa; su pareja lo identifica

Sanciona el INM extorsión contra migrantes; investiga a agentes

Este 31 de diciembre se realizará la fiesta electrónica más grande del mundo sobre para recibir al 2026.

A través de su cuenta de X, la Secretaría de Cultura capitalina detalló que se presentarán DJs y artistas nacionales e internacionales.

Los artistas confirmados son:

  • MGMT DJ Set (Estados Unidos)
  • Arca DJ Set (Venezuela)
  • Ramiro Puente (México)
  • VEL (Francia y Marruecos)
  • Jehnny Beth (Francia)
  • 3BALLMTY (México)
  • Mariana BO (México)
  • Kavinsky-Live (Francia)

La jefa de Gobierno, , invitó a las y los capitalinos a despedir el 2025 y darle la bienvenida al nuevo año.

