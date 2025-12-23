Más Información

Se dispara en México cifra de aseguramientos de fentanilo; expertos lo ligan con presión de EU

En Michoacán se expanden Farmacias del Sombrero; diputada dice que son legado de Carlos Manzo

Marina confirma los cinco muertos por vuelo médico en EU; reportes incluyen a un menor de dos años entre las víctimas

Menor de edad del accidente aéreo de la Semar era originario de Escárcega, Campeche; iba con quemaduras de consideración

Era de Sinaloa el asesinado en restaurante de la Zona Rosa; su pareja lo identifica

Sanciona el INM extorsión contra migrantes; investiga a agentes

Pedro Salmerón acusa a Román Meyer de engañar a AMLO

Retiran propuesta de alternancia de género en Hidalgo

Presidenta del Sistema Anticorrupción denuncia a David Colmenares, titular de la ASF; acusa “incumplimiento de obligaciones”

Alito Moreno lanza dardo a Xóchitl y Meade; “el PRI no volverá a apoyar una candidatura producto de ocurrencias”, dice

Quieren terminar ciclovía en Tlalpan para fin de año

Santa acuático visita acuario del zoológico de Guadalajara

Londres. , hermano del del Reino Unido, entregó su licencia para portar armas antes de su mudanza a Norfolk, sureste de Inglaterra, tras ser despojado de sus títulos nobiliarios por sus vínculos con el pederasta convicto , reveló el tabloide The Sun.

El antiguo duque de York, de 65 años, recibió recientemente la visita de la Policía Metropolitana de Londres (Met, en inglés) en la residencia donde aún vive, Royal Lodge, en Windsor, a las afueras de la capital, y aceptó entregar el permiso para llevar armas.

Según el tabloide, el expríncipe, aficionado a la caza, aceptó que la le fuera revocada tras hablar con los agentes.

Esa decisión, de acuerdo con el diario, está relacionada con su próxima mudanza al condado de Norfolk, donde los titulares de deben informar a las autoridades sobre cómo se almacenarán sus armas en su nueva dirección.

Según los medios, el antiguo príncipe (hijo de la fallecida ) se mudará a Marsh Farm, una casa ubicada en los terrenos de la finca de Sandringham (Norfolk).

Andrés y su exmujer, Sara Ferguson, llevan viviendo en Royal Lodge desde hace 20 años sin pagar apenas alquiler, lo que, al conocerse, motivó un escándalo en el .

