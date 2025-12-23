Londres. Andrés Mountbatten-Windsor, hermano del rey Carlos III del Reino Unido, entregó su licencia para portar armas antes de su mudanza a Norfolk, sureste de Inglaterra, tras ser despojado de sus títulos nobiliarios por sus vínculos con el pederasta convicto Jeffrey Epstein, reveló el tabloide The Sun.

El antiguo duque de York, de 65 años, recibió recientemente la visita de la Policía Metropolitana de Londres (Met, en inglés) en la residencia donde aún vive, Royal Lodge, en Windsor, a las afueras de la capital, y aceptó entregar el permiso para llevar armas.

Según el tabloide, el expríncipe, aficionado a la caza, aceptó que la licencia le fuera revocada tras hablar con los agentes.

Esa decisión, de acuerdo con el diario, está relacionada con su próxima mudanza al condado de Norfolk, donde los titulares de licencias de armas deben informar a las autoridades sobre cómo se almacenarán sus armas en su nueva dirección.

Según los medios, el antiguo príncipe (hijo de la fallecida reina Isabel II) se mudará a Marsh Farm, una casa ubicada en los terrenos de la finca de Sandringham (Norfolk).

Andrés y su exmujer, Sara Ferguson, llevan viviendo en Royal Lodge desde hace 20 años sin pagar apenas alquiler, lo que, al conocerse, motivó un escándalo en el Reino Unido.

