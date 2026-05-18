Más Información

Sheinbaum confirma congelamiento de cuentas de Rocha Moya; explica que fue de manera preventiva

Sheinbaum confirma congelamiento de cuentas de Rocha Moya; explica que fue de manera preventiva

Llega nuevo cargamento de ayuda humanitaria a Cuba desde México; atraviesa una grave crisis económica

Llega nuevo cargamento de ayuda humanitaria a Cuba desde México; atraviesa una grave crisis económica

Salud emite aviso preventivo a quienes viajen al Congo y Uganda por brote de ébola; advierte riesgo de propagación internacional

Salud emite aviso preventivo a quienes viajen al Congo y Uganda por brote de ébola; advierte riesgo de propagación internacional

Tribunal Electoral gasta 22 mdp en menú gourmet

Tribunal Electoral gasta 22 mdp en menú gourmet

El ajolote: entre el uso político y la extinción

El ajolote: entre el uso político y la extinción

Localizan crematorio clandestino en Lagos de Moreno; Madres Buscadoras hallan restos óseos calcinados

Localizan crematorio clandestino en Lagos de Moreno; Madres Buscadoras hallan restos óseos calcinados

Masacran a una familia y cuatro trabajadores en un rancho de Puebla

Masacran a una familia y cuatro trabajadores en un rancho de Puebla

Matan a agente federal que vigilaba consulado de EU; agresores impactaron contra los uniformados en Tamaulipas, informan

Matan a agente federal que vigilaba consulado de EU; agresores impactaron contra los uniformados en Tamaulipas, informan

Caen dos sujetos ligados a ataque armado contra elementos de Protección Federal en Tamaulipas; un policía falleció

Caen dos sujetos ligados a ataque armado contra elementos de Protección Federal en Tamaulipas; un policía falleció

A veces pienso que “Monsi” ya viene por mí, pero no se me pega la gana de morir: Elena Poniatowska

A veces pienso que “Monsi” ya viene por mí, pero no se me pega la gana de morir: Elena Poniatowska

Ariadna Montiel rechaza ingreso de Jorge “El Travieso” Arce en Morena; "no debe aceptarse por sus acciones previas", pide

Ariadna Montiel rechaza ingreso de Jorge “El Travieso” Arce en Morena; "no debe aceptarse por sus acciones previas", pide

Sheinbaum enviará propuesta al Congreso para mover elección judicial al 2028; argumenta que en 2027 habrá votaciones

Sheinbaum enviará propuesta al Congreso para mover elección judicial al 2028; argumenta que en 2027 habrá votaciones

América Latina y el Caribe encadenaron en 2025 y olas de calor sofocaron a sus poblaciones, pero la región es incapaz de contabilizar las muertes causadas por esas temperaturas extremas, alertó un informe de la (OMM).

El documento "El estado del clima en América Latina y el Caribe 2025", presentado este lunes en Brasilia, registra un año de récords en casi todos los frentes.

Lluvias torrenciales, con inundaciones y deslizamientos de tierra, golpearon varios países como Perú, Ecuador, Brasil, Colombia y Venezuela.

Lee también

El devastó Jamaica, con pérdidas de más del 40% de su PIB.

El 85% del territorio mexicano fue golpeado por una , mientras los glaciares andinos, de cuya agua dependen unas 90 millones de personas, aceleraron su deshielo.

El informe destaca las recurrentes e intensas olas de calor que asolaron gran parte de América del Norte, Central y del Sur, con temperaturas por encima de los 45°C en varios puntos.

Lee también

El documento apunta que el calor extremo implica "una carga creciente para la ".

Pero la mayoría de los países no publica de forma sistemática datos sobre los fallecimientos por calor, y los impactos suelen deducirse a partir del análisis del exceso de mortalidad.

Muertes subestimadas

El organismo calcula que en América Latina mueren alrededor de 13 mil personas al año por causas atribuibles al calor, según un promedio de 17 países entre 2012 y 2021. Pero advierte que esa cifra es, casi con certeza, una subestimación.

Lee también

Al presentar el informe, José Marengo, del Centro Nacional de Monitoreo y Alertas de Desastres Naturales de Brasil (Cemaden) y autor principal del informe, subrayó la importancia de sistematizar la recolección de datos que vincula y mortalidad.

"A medida que se intensifiquen los episodios de calor extremo, la mortalidad evitable solo se podrá reducir si se redobla la cooperación entre las esferas del clima y la salud", alerta la OMM.

Existe "una necesidad imperiosa" de integrar las tempranas con los sistemas de activación de la salud pública, señala el organismo en un comunicado.

Lee también

Hoja de ruta

Brasil ilustra tanto la magnitud del problema como sus límites. El Instituto Nacional de Meteorología del país registró siete olas de calor a lo largo de 2025.

En febrero, Río de Janeiro alcanzó 44°C y São Paulo batió en diciembre su récord histórico con 37,2°C en 64 años de mediciones.

Las escuelas retrasaron su regreso a clases; hubo gente que buscó alivio en playas y en los "refugios climáticos" habilitados por las autoridades municipales.

Lee también

Pero las muertes directamente atribuidas al calor en ese período son, en gran parte, invisibles en las estadísticas oficiales.

La secretaria general de la , la argentina Celeste Saulo, dijo que la información climática "no se trata solo de datos, se trata de personas", en un mensaje por videoconferencia.

"El informe es un llamado a la acción. Nos insta a fortalecer las observaciones, invertir en servicios, subsanar las deficiencias en los sistemas de alerta temprana y garantizar que la información climática llegue a quienes más la necesitan", afirmó.

Lee también

El Plan de Acción en Salud de Belém, aprobado en la COP30 de la en noviembre, establece una hoja de ruta para adaptar los sistemas de salud a la , recuerda la OMM, que llama en su informe a aplicarla.

¡EL UNIVERSAL ya está en WhatsApp! Desde tu dispositivo móvil, entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

ss

Google News

Más Información

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

Visa americana. Foto: iStock/Khosrork

¡Casi nadie lo sabe! Estos son los mexicanos que pueden entrar a Estados Unidos SIN visa

Alertan sobre registro de celulares: estos datos biométricos NO pueden exigirte. Foto: Especial

Alertan sobre registro de celulares: estos datos biométricos NO pueden exigirte

CBP/ iStock/ PeopleImages

¿Te revisan el celular al entrar a Estados Unidos? Esto dicen los viajeros en Migración

¿Cuándo empieza el Hot Sale 2026? Estas son las fechas oficiales y tiendas participantes. Foto: IA

¿Cuándo empieza el Hot Sale 2026? Estas son las fechas oficiales y tiendas participantes

Foto: Cortesía Disney World Latino

Fechas, costo de boletos y atracciones de Mickey's Not-So-Scary Halloween Party 2026 en Disney World