París.— El mundo está agotando sus reservas de petróleo a un “ritmo récord”, en un contexto de guerra en Medio Oriente que está castigando el suministro procedente del golfo, alertó ayer la Agencia Internacional de Energía (AIE).

Las reservas globales bajaron en 117 millones de barriles en abril, indicó la agencia con sede en París en su informe mensual. El dato se añade al bajón de 129 millones de barriles ya registrado en el mes de marzo, tras el inicio de la ofensiva israeloestadounidense contra Irán el 28 de febrero.

“La rápida contracción de las reservas, en medio de estas perturbaciones continuadas, puede hacer presagiar futuras subidas de precios del crudo”, agregó la AIE, que defiende los intereses de los países consumidores.

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En detalle, la oferta mundial de petróleo disminuyó en 1.8 millones de barriles diarios (mbd) en abril, quedando en 95.1 mbd. La pérdida total de suministro respecto al mes de febrero es de 12.8 mbd.

El bloqueo es doble actualmente. Irán cerró prácticamente el estrecho de Ormuz, por donde transitan el petróleo y el gas natural licuado del golfo, en represalia por la ofensiva de Estados Unidos e Israel.

Estados Unidos a su vez aplica desde mediados de abril un bloqueo naval a los puertos iraníes para impedir la exportación de crudo de la República Islámica.

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Todo ello ha redundado en un incremento de los precios y obligado a numerosos países a recurrir a sus reservas. Ciertas naciones, en particular de Asia, muy dependientes del crudo del golfo, implementaron medidas drásticas de ahorro.

La AIE dijo en marzo que desbloquearía 400 millones de barriles de las reservas estratégicas de sus 32 países miembros. De ese total ya se movilizaron unos 164 millones de barriles.

“El ritmo de liberación de reservas de emergencia se aceleró en abril, y en los meses próximos se espera que lleguen al mercado más volúmenes”, indicó la agencia. La inquietud va en aumento a medida que se acerca el verano boreal. Varias aerolíneas han dicho que podrían verse faltas de carburante en cuestión de semanas si continúa la crisis.

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Ayer mismo, Air India anunció que suspenderá siete rutas internacionales entre junio y agosto, ante el encarecimiento del combustible para turbinas de aviación (ATF) derivado de la guerra.

Las rutas Delhi-Chicago, Bombay-Nueva York, Delhi-Shangái, Chennai-Singapur, Bombay-Daca y Delhi-Malé fueron suspendidas temporalmente, siendo así Norteamérica y el sur de Asia las regiones más afectadas.

“Los ajustes se han realizado en respuesta a una combinación de factores, incluidas las continuas restricciones del espacio aéreo sobre determinadas regiones y los precios récord del combustible para aviones en las operaciones internacionales, los cuales inciden significativamente en la viabilidad comercial de ciertos servicios planificados”, indicó la empresa en un comunicado.

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El incremento de precios también está pesando en las perspectivas de demanda.

La AIE espera ahora que la demanda global se reduzca en 2.4 millones de barriles diarios (mbd) en el segundo trimestre. Si el suministro de crudo se reanuda progresivamente por el estrecho de Ormuz en junio, la oferta mundial de petróleo disminuirá una media de 3.9 mbd en 2026, y quedará en 102.25 mbd, según la AIE.

Sombra iraní en la cumbre Trump-Xi

La guerra en Irán es clave en la reunión de este jueves entre los presidentes Donald Trump y Xi Jinping en Beijing.

Se trata de la primera visita de un mandatario estadounidense a China desde que el mismo Trump viajó allí en 2017.

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Trump busca lograr que Xi presione a Irán, aliado chino, para que reabra el estrecho de Ormuz y acuerde la paz con EU, en momentos en que persiste una frágil tregua en la guerra.

Teherán rechaza ceder en el reclamo de Trump de que abandone su programa nuclear y exige cobrar peaje en el estrecho, algo que Trump afirma no estar dispuesto a permitir.

El secretario estadounidense de Estado, Marco Rubio, quien acompaña a Trump, dijo que está “en el interés [de China] resolver esto [la guerra con Irán]. Esperamos convencerlos de jugar un rol más activo en lograr que Irán abandone lo que está haciendo y lo que intenta hacer actualmente en el golfo Pérsico”, señaló en entrevista con Fox News.

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Pero la cumbre se produce en medio de la guerra comercial que lanzó Trump a su regreso a la Casa Blanca y que repercutió en la economía mundial, antes de pactar una tregua con Xi en octubre.

El gobernante chino reclama mejores condiciones comerciales con Estados Unidos y el cese de las amenazas de aranceles estratosféricos.

Más allá de los posibles anuncios comerciales, los expertos no muestran mucha esperanza en que la cumbre atenúe significativamente la rivalidad en todos los frentes entre ambas potencias.

Los desacuerdos son muchos, incluyendo las tierras raras, los semiconductores, la propiedad intelectual y la cuestión de Taiwán.

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