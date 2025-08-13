Más Información

Narcos enviados a EU son responsables del asesinato de 17 funcionarios penitenciarios; estas son las claves de su traslado

Comparece "El Chuy", operador del Cártel de Sinaloa ante corte federal de Brooklyn; se le vincula con el Culiacanazo

¿Qué otros bienes EU le ha incautado a Nicolás Maduro?; esta es la lista completa

“CDMX es vulnerable y multiamenaza”; Myriam Urzúa, titular de SGIRPC, explica riesgos climatológicos en Con los de Casa

Fuertes lluvias azotan la Ciudad de México; sigue aquí el minuto a minuto

“A pesar de los infundios y las calumnias nos retiramos con dignidad”; ministro Pardo Rebolledo se despide de la Corte

Caída de pobreza es buena noticia: experta del IMCO; su sostenibilidad está en duda, matiza

¿Cuánto debes ganar para no ser pobre en México? Inegi revela el ingreso mínimo mensual para vivir dignamente

¿Cómo es el MQ-9B SkyGuardian?; dron estadounidense sobrevuela Valle de Bravo

“Claudita” y “Trump” presentan “La risa mañanera”; alistan multiverso de parodia política

Andy creó nueva empresa como número 2 de Morena

Lluvias provocan caída de anuncio espectacular sobre vehículo en Tlalnepantla; no se reportan lesionados

Un congresista de derecha sufrió un atentado a tiros del que resultó ileso este miércoles en una zona con presencia guerrillera en Colombia, el mismo día del entierro del senador y precandidato presidencial , víctima de magnicidio.

Julio César Triana, firme crítico del gobierno izquierdista del presidente Gustavo Petro, denunció un asalto a su vehículo con "pistola y fusil" mientras se desplazaba con su equipo en la región del Huila (sur), donde opera la disidencia de la guerrilla FARC liderada por alias Iván Mordisco. No se registraron heridos.

"Nos acaban de atentar, nos acaban de disparar con fusil y pistola (...) la ruta está absolutamente sola. Recibimos varios impactos. Pedimos apoyo de la fuerza pública", dijo Triana visiblemente alterado en un video difundido en X. En este se aprecian varios impactos de bala en el vidrio frontal del vehículo.

Más tarde, el representante publicó otro video en el que se muestra acompañado por la policía y asegura estar sano y salvo.

Tras la balacera, el mandó un helicóptero para evacuar al congresista.

"El ejército se encuentra en combate con los autores del atentado", añadió en su cuenta de X.

El atentado se produce el mismo día del entierro del presidenciable de derecha Miguel Uribe, baleado durante un mitin el 7 de junio, un atentado que revivió el fantasma de la que asoló a Colombia en las décadas de los 1980 y 1990.

En un comunicado, el partido Cambio Radical acusó la falta de la "medidas necesarias" a pesar de las repetidas amenazas en contra de su militante Triana.

y las denuncias de la derecha colombiana han puesto en el centro del debate la seguridad de los políticos y candidatos presidenciales de cara a las elecciones de 2026.

Según el centro de investigación Indepaz, al menos 74 candidatos a cargos de elección popular fueron asesinados en Colombia entre 2016 y 2024.

