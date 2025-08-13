Bogotá. Familiares, amigos y políticos acompañaron este miércoles en Bogotá el entierro del senador y precandidato presidencial asesinado a tiros Miguel Uribe, sin la presencia del presidente de izquierda colombiano Gustavo Petro por pedido de la familia del opositor.

Uribe murió el lunes por las heridas en la cabeza de un brutal atentado ocurrido en junio, que azuza la polarización y revive los fantasmas de los peores años de la violencia política cuando cinco candidatos presidenciales -dos liberales y tres izquierdistas- fueron acribillados en el siglo XX.

En un emotivo discurso antes del entierro, su viuda María Claudia Tarazona se despidió del senador de 39 años.

Lee también Gustavo Petro se ausenta de funeral de Uribe Turbay; la familia se lo pidió

"Cumpliré mi promesa de darle a Alejandro y a las niñas una vida llena de amor y de felicidad, sin odio y sin rencores", dijo en el que señaló como uno de los "días más oscuros" de Colombia.

Cientos de personas acudieron por tercer día consecutivo al Congreso para homenajear a quien era el candidato favorito de la derecha para las elecciones presidenciales de 2026.

El compositor colombiano y cantante de salsa Yuri Buenaventura, que vive en Francia, interpretó su canción 'El Guerrero', usada con frecuencia para recordar al candidato presidencial Luis Carlos Galán, también asesinado en 1989.

María Claudia Tarazona, esposa del aspirante a la presidencia y senador opositor Miguel Uribe. (13/08/25) Foto: AP

El presidente izquierdista Gustavo Petro y sus funcionarios de gobierno informaron que no asistirían a los actos fúnebres por solicitud de los allegados de Uribe.

"Simplemente respetamos a la familia y evitamos que el sepelio (...) sea tomado por los partidarios del odio", escribió el mandatario en la red social X.

Familiares y amigos marchan para dar el último adiós a Uribe

Una marcha fúnebre acompañó a los familiares de Uribe hasta un céntrico cementerio de Bogotá, donde lo enterraron.

Tarazona, sus tres hijas adolescentes y su hijo común, de solo cuatro años, se despidieron entre lágrimas y lanzaron flores a la tumba del político de derecha.

Nieto del expresidente Julio César Turbay (1978-1982), Uribe era hijo de la afamada periodista Diana Turbay, secuestrada por orden de Pablo Escobar y asesinada durante un operativo policial de rescate.

Lee también Escándalo en Argentina: Mueren 87 personas por recibir fentanilo medicinal contaminado; hospitales de 4 provincias resultaron afectados

El capo de la cocaína ordenó su rapto en medio de una campaña de terror para evitar la extradición de narcotraficantes colombianos a Estados Unidos.

"Hace 34 años la guerra se llevó a quien fue mi esposa (...) Tuve que decirle a un niño de apenas cuatro años, con todo el dolor de mi alma, la horrenda noticia del asesinato de su madre (...) esta absurda violencia también me arrebata a ese mismo niño", dijo su padre Miguel Uribe Londoño.

Simpatizantes del fallecido senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay extienden una bandera de Colombia este miércoles, en la Plaza de Bolívar en Bogotá (Colombia). Con una misa solemne en la Catedral Primada y honores militares, Colombia dio un adiós multitudinario a Uribe Turbay. (13/08/25) Foto: EFE

También aprovechó para llamar a la derecha a movilizarse para las elecciones presidenciales de 2026.

La oposición ha señalado a Petro de polarizar el debate público y algunos le endilgan responsabilidad política por el magnicidio.

En el homenaje estuvieron presentes Christopher Landau, subsecretario de Estado de Estados Unidos; John McNamara, embajador de ese país en Colombia; y el senador estadounidense Bernie Moreno.

Lee también Expresidente Uribe acusa a Petro de instigar el asesinato de Miguel Uribe; señala discurso del mandatario contra abuelo del senador

"Necesitamos que los órganos de inteligencia de países amigos como los Estados Unidos, el Reino Unido e Israel ayuden a la inteligencia militar y policial, a los jueces y fiscales a esclarecer este magnicidio", leyó el opositor Gabriel Vallejo en un discurso escrito por el expresidente Álvaro Uribe, histórico líder de la derecha, que se ausentó debido a su arresto domiciliario por una condena por soborno.

Las autoridades han capturado a seis personas vinculadas al asesinato, incluido el agresor de 15 años, y señalan como principal sospechosa a la disidencia de las FARC conocida como Segunda Marquetalia.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

desa/mgm