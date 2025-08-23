Más Información

Cúcuta.- Una valla con la recompensa que ofrece el Gobierno de Estados Unidos por el mandatario venezolano, Nicolás Maduro, y su ministro de Interior, Diosdado Cabello, fue instalada este sábado del lado colombiano de la frontera con la nación caribeña.

El aviso, de grandes dimensiones, sorprendió a quienes transitaban hoy por la autopista internacional Simón Bolívar, que conecta a Colombia con Venezuela, a la altura del municipio de Villa del Rosario, vecino a Cúcuta, capital del departamento fronterizo de Norte de Santander.

En la valla, en inglés, está la recompensa de 50 millones de dólares (mdd) que EU ofrece por Maduro y de 25 millones de dólares por Cabello, por delitos como "conspiración para el narcoterrorismo" y para exportar cocaína, entre otros.

La fiscal general de Estados Unidos, Pamela Bondi, anunció el 7 de agosto la recompensa de 50 millones de dólares por información que conduzca al arresto de Maduro, quien en 2020, durante la primera presidencia de Donald Trump, fue acusado de delitos de narcotráfico y terrorismo, a lo que siguió en enero pasado una recompensa de 25 millones de dólares por su captura.

Según Estados Unidos, el Gobierno de Venezuela está vinculado al , un grupo de narcotraficantes catalogado como organización terrorista.

Retiran valla con recompensa por Maduro en frontera con Venezuela

El secretario de Gobierno de Villa del Rosario, José Guillermo Ruiz, dijo a EFE que la valla fue instalada sin ningún tipo de autorización ni cumpliendo los requisitos establecidos por la administración municipal.

"Nos pusimos en contacto con el responsable del proceso, el subsecretario de control urbano, quien confirmó que no existía permiso alguno y se solicitó el desmonte de la publicidad", agregó.

Esta semana, EU envió tres buques de la Armada con 4 mil soldados a aguas del Caribe, cerca de Venezuela que, según dijo la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, tienen el propósito de "usar todo su poder" para frenar el "flujo de drogas hacia su país".

Ese despliegue ha elevado la tensión en Venezuela donde las milicias afines al gobierno realizan este sábado una jornada de alistamiento en cuarteles y plazas convocada por Maduro.

