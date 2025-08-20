El juez de Rhode Island, Frank Caprio, mejor conocido cómo "el juez más amable del mundo", falleció este miércoles 20 de agosto a los 88 años, así lo informó su familia.

Caprio se ganó el cariño de la gente por la empatía que mostraba en los casos que le eran asignados.

“Desgraciadamente, he sufrido un revés, ahora estoy de nuevo en el hospital y vuelvo a pedirles que me recuerden en sus oraciones una vez más”, expresó el juez Caprio el martes a través de Instagram, refiriéndose a una anterior batalla contra el cáncer de páncreas.

"Amado por su compasión, humildad e inquebrantable fe en la bondad de las personas, el juez Caprio marcó la vida de millones de personas a través de su trabajo en los tribunales y fuera de ellos. Su calidez, humor y amabilidad dejaron una huella indeleble en todos los que le conocieron”, escribió la familia en la cuenta de Caprio.

Un juez lleno de amabilidad

Uno de los casos más virales de Frank Caprio es el juicio del Sr. Coella, de 96 años, quien obtuvo una infracción por superar lo límites de velocidad en una zona escolar.

Falleció el juez Frank Caprio, nunca olvidemos este momento que nos da fe en la humanidad 🕊️ pic.twitter.com/yrtI8UAobi — Poirot (@Argenpoirot) August 20, 2025

Durante la audiencia, Caprio le pidió que explicara su falta y Coella respondió que llevaba a su hijo de 63 años, con discapacidad y cáncer, a realizarse análisis médicos.

Conmovido, el juez le dijo que era un buen hombre y que representaba lo mejor de Estados Unidos, pues a su edad seguía cuidando de su familia.

Entre risas, también bromeó con que estaba dando un mal ejemplo, ya que ahora su propio hijo esperaría que él lo acompañara a todas partes a los 90 años.

"Escuche señor, le deseo lo mejor, le deseo lo mejor a su hijo y les deseo buena salud", expresó Frank Caprio para luego cerrar el caso, liberando al Sr. Coella de sus cargos.

Este es uno de los tantos juicios en los que el difunto Frank Caprio mostró amabilidad y empatía con quienes iban a comparecer ante él.

desa/mgm