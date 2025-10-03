Una de las dos víctimas fatales de en un atropello y un apuñalamiento en una sinagoga en la ciudad de Manchester parece haber muerto por una bala disparada por un policía mientras los fieles intentaban impedir que el atacante entrara al templo, indicaron las autoridades el viernes.

Según la policía, Adrian Daulby, de 53 años, y Melvin Cravitz, de 66, ambos residentes en la zona, fallecieron en el ataque a la sinagoga de la congregación Heaton Park, en el suburbio de Crumpsall de la ciudad. Otras tres personas están hospitalizadas en estado grave.

La policía disparó y abatió a un sospechoso siete minutos después de que embistiera con un auto a peatones en el exterior de la sinagoga el jueves por la mañana y luego los atacara con un cuchillo. Llevaba lo que parecía ser un cinturón explosivo, que resultó ser falso.

El jefe de la Policía Metropolitana de Manchester, Stephen Watson, señaló que un examen forense determinó provisionalmente que uno de los fallecidos presentaba "una herida consistente con una lesión por arma de fuego". El atacante no llevaba armas de este tipo y “esta lesión puede haber sido una consecuencia trágica e imprevista” de la acción policial, añadió.

Una de las personas hospitalizadas también parece haber sido herida de bala, agregó.

“Se cree que ambas víctimas estaban juntas detrás de la puerta de la sinagoga, mientras los fieles actuaban de forma valiente para evitar que el atacante entrara", dijo Watson.

Lee también Ataque a sinagoga en Manchester durante el Yom Kipur deja 2 muertos y 3 heridos

El ataque ocurrió cuando los fieles se reunían en la sinagoga ortodoxa con motivo del Yom Kipur, el día del perdón y el más solemne del calendario judío.

El rabino jefe, Ephraim Mirvis, líder del judaísmo ortodoxo en Reino Unido, afirmó que el atentado fue el resultado de "una ola implacable de odio hacia los judíos" tanto en las calles como en internet.

“Este es el día que esperábamos no ver nunca, pero que en el fondo sabíamos que llegaría”, escribió en redes sociales.

Autoridades no conocían al atacante de sinagoga

La policía identificó al agresor como Jihad Al-Shamie, un ciudadano británico de 35 años de ascendencia siria que llegó al país de niño y obtuvo la nacionalidad en 2006. Las autoridades no están seguras de si ese es su nombre de nacimiento, ya que Al-Shamie se traduce al inglés como “el sirio”.

El incidente es investigado como un ataque terrorista, agregó la policía. La secretaria del Interior, Shabana Mahmood, indicó que el agresor no era conocido por la policía ni por Prevent, un programa nacional contra el terrorismo que intenta identificar a personas en riesgo de radicalización.

Lee también Sospechoso del ataque frente a sinagoga de Mánchester es un británico de origen sirio, dice la policía

Según Mahmood, "es demasiado pronto para decir" si el atacante actuó solo o formaba parte de una célula.

La policía señaló que sigue investigando el motivo del atacante. Las autoridades arrestaron el jueves a tres personas sospechosas de preparar o cometer actos de terrorismo, dos hombres de unos 30 años y una mujer de 60 años.

Vecinos del agresor en el suburbio de Prestwich, a unos 3 kilómetros (2 millas) de la sinagoga, aseguraron que la familia de Al-Shamie llevaba años viviendo en esa casa. Varios dijeron haber visto a Al-Shamie levantando pesas y haciendo ejercicio en el patio trasero.

Geoff Halliwell, que vive cerca, señaló que parecía “un chico sencillo y normal”.

En un comunicado en Facebook, la familia del agresor condenó el “acto atroz que tuvo como objetivo a civiles pacíficos e inocentes”.

“Nuestros corazones y pensamientos están con las víctimas y sus familias, y rezamos por su fortaleza y consuelo", agregó la declaración.

Líderes religiosos condenan el ataque

Líderes religiosos y políticos condenaron el ataque y se comprometieron a tranquilizar a la comunidad judía británica, que cuenta con unos 300.000 miembros.

La policía dijo que habría más agentes en las calles de Manchester el viernes y durante el fin de semana para tranquilizar a la comunidad.

El primer ministro, Keir Starmer, y su esposa Victoria visitaron el lugar del ataque el viernes por la mañana.

Starmer denunció al “vil” agresor que “atacó a los judíos porque son judíos”, y prometió a los judíos británicos que haría “todo lo que esté en mi poder para garantizarles la seguridad que merecen”.

Según el mandatario, el país se unirá “para rodear con nuestros brazos a su comunidad y mostrarles que Reino Unido es un lugar donde ustedes y su familia están seguros, protegidos y pertenecen”.

Lee también Jefe de la ONU condena el "atroz" ataque terrorista en sinagoga de Mánchester

Primera mujer líder de la Iglesia de Inglaterra lamenta “horrible violencia”

La obispa anglicana Sarah Mullally, quien fue nombrada el viernes líder de la Iglesia de Inglaterra, dijo que la “horrible violencia” era un signo de “odio que surge a través de las fracturas en nuestras comunidades”.

“No podemos permitir que el odio y el racismo de cualquier tipo nos dividan", afirmó.

Los incidentes antisemitas registrados en Reino Unido repuntaron de forma drástica desde el ataque liderado por Hamas sobre el sur de Israel el 7 de octubre de 2023 y la guerra de Israel contra el grupo insurgente en Gaza, según el Community Security Trust, un grupo de defensa de los judíos británicos.

En la primera mitad del año se reportaron más de 1 mil 500 incidentes, el segundo dato semestral más alto por detrás del récord establecido en el mismo período del año anterior.

Piden cancelar marchas propalestinas

Algunos políticos y líderes religiosos afirmaron que las manifestaciones propalestinas que se celebran de forma regular desde el inicio de la guerra en Gaza, han contribuido a propagar el odio hacia los judíos. Algunos dicen que consignas como “Del río al mar, Palestina será libre” incitan a la violencia. Otros, incluyendo judíos que apoyan las protestas, afirman que quieren un alto el fuego, el fin del sufrimiento de los palestinos en Gaza y la liberación de los rehenes israelíes retenidos por Hamás.

Mirvis instó a las autoridades a “controlar estas manifestaciones. Son peligrosas”.

“No se puede separar las palabras que se escuchan en nuestras calles, las acciones de la gente en este sentido y lo que inevitablemente resulta de ello, que fue el ataque terrorista de ayer”, afirmó en declaraciones a la BBC.

Mahmood dijo que 40 personas fueron arrestadas el jueves por la noche en protestas organizadas en respuesta a la interceptación por parte de la Marina israelí de una flotilla que intentaba romper el bloqueo de Israel a Gaza.

Afirmó que era “deshonroso” que las protestas no se hubieran cancelado después del ataque en Manchester.

La policía de Londres instó a los organizadores a cancelar una movilización prevista para el sábado contra el veto al grupo Palestine Action, que ha sido calificado como organización terrorista por el gobierno. Los organizadores afirmaron que no suspenderán la convocatoria.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

mcc