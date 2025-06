Wayne, Michigan. Un sospechoso abrió fuego durante un servicio en una iglesia en un suburbio de Detroit el domingo, hiriendo a una persona antes de que un guardia de seguridad lo abatiera, informó la policía.

El incidente ocurrió en la Iglesia CrossPointe Community en Wayne, una ciudad de aproximadamente 17 mil habitantes a 41 kilómetros (26 millas) al este de Detroit, alrededor de las 11 horas, relató el pastor de la iglesia, Bobby Kelly Jr, al Detroit News.

La policía indicó que una persona recibió un disparo en una pierna.

Kelly indicó que un miembro de la iglesia atropelló al tirador con su camioneta, dando tiempo al guardia de seguridad para dispararle. La policía describió al tirador como un hombre blanco de 31 años.

La persona que recibió el disparo en la pierna fue el guardia de seguridad, dijo el pastor al periódico. Nadie más resultó herido, añadió.

Unas 150 personas asistían al servicio, declaró Kelly.

El subjefe de policía de Wayne, Finley Carter III, dijo que era demasiado pronto para saber por qué el sospechoso atacó la iglesia. El subdirector del FBI, Dan Bongino, tuiteó que los "equipos de liderazgo y apoyo" de la oficina estaban en la escena y ayudando con la investigación.

Los mensajes que The Associated Press dejó el domingo por la mañana en el buzón de voz de la iglesia y en la página de Facebook de la iglesia no fueron respondidos de inmediato.

