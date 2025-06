Tlaxcala, Tlax.- Una explosión de pirotecnia registrada durante la fiesta patronal en honor a La Santísima Trinidad, en la comunidad de La Trinidad Chimalpa, municipio de Totolac, Tlaxcala, provocó severos daños estructurales a un conjunto arquitectónico considerado monumento histórico. Colapsó en su totalidad el salón de catequesis de la iglesia, construcción del siglo XIX.

La explosión ocurrió durante la noche del lunes, y aunque no dejó ningún herido de gravedad, sí significó una severa pérdida del patrimonio histórico debido a que la iglesia de La Trinidad Chimalpa tiene una historia ligada al convento de Nuestra Señora de las Nieves, construido entre 1569 y 1585, el cual, como conjunto arquitectónico, está protegido por el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH).

El director del Centro INAH-Tlaxcala, José de la Rosa, confirmó el daño al edificio, como consecuencia de la detonación de los explosivos, y su clasificación como monumento histórico, de acuerdo con la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos.

Así luce la iglesia considerada monumento histórico en Tlaxcala luego de la explosión (17/06/2025). Foto: Especial

¿Hay daño al patrimonio histórico?, se le preguntó.

—Desde luego. Este adjunto, que era un salón para la catequesis y para la educación espiritual de los menores, fue el que resultó más dañado, pero era una combinación de elementos históricos; las propias bardas lo muestran, hay tabique y hay cemento de algunos agregados que se hicieron durante el siglo 20, pero es un inmueble del siglo 19 y es de nuestra competencia.

José de la Rosa expuso que sí se expidió un permiso para la quema de pirotecnia durante la celebración religiosa, pero bajo la condición de que esta no fuera quemada ni almacenada en ningún edificio con calificación de momento histórico.

Sin embargo, algunos videos que circulan en redes sociales y que exhiben el momento exacto de la explosión, demuestran también que el edificio de uso religioso fue improvisado como bodega para resguardar cientos de fuegos pirotécnicos utilizados durante la noche del domingo y la del lunes, en honor a la imagen de La Trinidad.

El domingo no ocurrió ningún accidente, pero la noche del lunes la pirotecnia explotó aparentemente por una negligencia en su manipulación. De acuerdo con filmaciones, dos personas encendieron, a unos metros de la improvisada bodega, una canastilla que no se elevó y que empezó a buscar salida en el piso hasta introducirse al salón de catequesis donde finalmente explotó.

“Prácticamente es una orden, para poder entregar los permisos, que no haya fuegos pirotécnicos ni cerca de los monumentos históricos, y desde luego para la protección de la población civil. Lamentablemente, a veces los usos y costumbres son más fuertes que otro tipo de normas”, apuntó De la Rosa.

“Normalmente nosotros, para las festividades, emitimos un permiso con esas recomendaciones; o sea, no era un acto ilícito, lo que pasa que no cumplieron y no tomaron las precauciones adecuadas”, agregó.

Aseveró que ingresó a la zona del siniestro el personal especializado del INAH para valorar la dimensión de los daños y determinar, en conjunto con las autoridades gubernamentales y la propia comunidad, cómo se repararán, y para ello podría activarse el seguro.

Aclaró que una vez que el INAH emita el dictamen, corresponde a otras instituciones, por ejemplo, la Fiscalía General de la República (FGR), decidir si procede legalmente en contra de quien resulte responsable por el daño a un monumento histórico.

Mientras el INAH y las demás autoridades toman decisiones, el funcionario indicó que la iglesia de La Trinidad Chimalpa permanecerá cerrada al público.

Ayuntamiento ofrece apoyo

El presidente municipal de Totolac, Benjamín Atonal Conde, informó que el Gobierno municipal esperará a que el INAH emita un dictamen sobre los daños provocados al conjunto arquitectónico de la iglesia de La Trinidad Chimalpa, y a partir de ahí ofreció su apoyo a la población.

“En algún momento sí tendrán que deslindar responsabilidades, pero en el caso del ayuntamiento, no; porque al final, si bien es cierto somos la parte que gobierna el municipio, pero las comunidades se rigen por usos y costumbres”, y parte de esas costumbres es la tradición de quemar fuegos pirotécnicos durante las festividades religiosas, dijo.

En tanto, Atenógenes Meneses, presidente de comunidad de La Trinidad Chimalpa, destacó que hacía cuatro años que la población había decidido ya no quemar pirotecnia en sus festividades; sin embargo, señaló que este año llegó una persona que viajó a Estados Unidos y animó nuevamente a los pobladores a integrar una comisión de fuegos pirotécnicos para la fiesta patronal.

Autoridades del INAH evalúan daños de iglesia tras explosión de pirotecnia en Tlaxcala (17/06/2025). Foto: Especial

Detalló que organizaron un espectáculo musical con pirotecnia durante el domingo 15 y lunes 16 de junio, pero en la segunda fecha ocurrió la explosión.

“Todo iba bien, el domingo estuvo todo muy bonito, pero lamentablemente el lunes ocurrió este accidente. Lo más importante fue el saldo blanco, no hubo lesionados, ni fallecidos, ni nada. Hubo dos heridos muy leves”, expresó.

Lamentó el daño al patrimonio histórico confirmado por el INAH, al notificar que la iglesia y todo el conjunto arquitectónico están incluidos en el catálogo de monumentos históricos asentados en Tlaxcala.

“Vamos a enfrentar este tipo de situaciones como corresponde, esperamos todos los dictámenes, aunque por desgracia esto fue un verdadero accidente”, asentó.

