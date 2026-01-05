Ginebra. El gobierno suizo anunció este lunes que ha congelado los activos de Nicolás Maduro y sus asociados en el país con efecto inmediato "como medida de precaución" y ante la "volátil situación" creada tras el arresto del mandatario venezolano por las fuerzas armadas estadounidenses.

Las autoridades helvéticas apuntaron en un comunicado que la congelación de activos no afectará a ningún miembro del actual gobierno venezolano.

Con esta decisión, que tendrá efecto durante cuatro años, el Ejecutivo quiso asegurarse de que ningún activo que pueda haber sido adquirido ilícitamente se transfiere fuera de Suiza en la situación actual.

Las autoridades helvéticas matizaron que las razones detrás de la caída de Maduro o la cuestión de si esto constituyó una violación del derecho internacional no jugaron un rol decisivo en la decisión de bloquear los fondos.

"El factor decisivo es que se ha producido una caída del poder y que ahora es posible que el país de origen inicie procedimientos judiciales en relación con los activos adquiridos ilícitamente", justificaron las autoridades.

Suiza se acogió a una ley federal que contempla la congelación de activos de extranjeros "políticamente expuestos" cuando hay razones para asumir que fueron adquiridos mediante corrupción, una gestión delictiva u otros delitos graves.

En caso de que esto último se confirmase en futuros procedimientos judiciales, "Suiza se esforzará por garantizar que beneficien al pueblo venezolano".

Suiza recordó que, tras el arresto de Maduro, ha llamado a la desescalada, a la contención y al cumplimiento del derecho internacional, "incluyendo la prohibición del uso de la fuerza y el principio del respeto a la integridad territorial".

El país ha ofrecido "repetidamente" sus buenos oficios a todas las partes para encontrar una solución pacífica a la crisis política en el país sudamericano, recordó.

