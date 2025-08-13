Más Información

Inegi reporta 38.5 millones de personas en pobreza en 2024; son 8.3 millones menos que en 2022

Sheinbaum se posiciona sobre la entrega de 26 narcos a EU; “la decisión es por la seguridad del país", asegura

EU sanciona a mexicanos y empresas por fraude en tiempos compartidos; los asocia con el CJNG

De Caro Quintero hasta "La Tuta" y "El Cuini"; esta es la lista de los 55 narcos mexicanos trasladados a EU

Andy creó nueva empresa como número 2 de Morena

Vestidos de café y escoltados, revelan primeras fotos de la entrega de 26 narcos a EU; sigue aquí la cobertura

EU advierte a sus ciudadanos de terrorismo en todo México

Servando Gómez "La Tuta", de maestro a líder de Los Caballeros Templarios; usó las redes sociales para aterrorizar a Michoacán

Detienen a 27 presuntos integrantes del CJNG en Aguascalientes; embajada de EU destaca capacitación del FBI

Tribuna Campeche rechaza dar a censor datos de trabajador

Desplome de elevador en plaza Mítikah deja dos lesionados; suspenden actividades del complejo comercial

Honran en El Ángel a periodistas asesinados en Gaza; alistan mega marcha para exigir ruptura de relaciones con Israel

Moscú. limitará parcialmente las llamadas por los servicios de mensajería instantánea Telegram y para contrarrestar el creciente número de estafas llevadas a cabo por esa vía, informó el regulador ruso de las comunicaciones, Roscomnadzor.

"Se están tomando medidas para limitar parcialmente las llamadas en dichos sistemas de mensajería extranjeros", indicó la entidad en declaraciones a Interfax, al señalar que esta medida se toma para luchar contra "acciones delictivas" documentadas por las rusas.

Roscomnadzor añadió que esta medida no implicará "otros tipos de limitación al funcionamiento" de Telegram y WhatsApp.

"Según informaciones de las fuerzas del orden y múltiples quejas de los ciudadanos, los sistemas de mensajería extranjeros Telegram y WhatsApp se han convertido en los principales servicios usados para engañar y , implicar en acciones de sabotaje y terrorismo a los ciudadanos rusos", indicó el regulador.

Según Roscomnadzor, ambos servicios "ignoraron las reiteradas exigencias de tomar medidas" al respecto.

"La lucha contra las llamadas de los criminales es consecuente", indicó la agencia, según la cual desde 2024 en Rusia funciona unque bloquea las llamadas desde números falsos en las redes telefónicas tradicionales de los operadores de comunicación rusos, explicó.

Debido a ello, "la inmensa mayoría de este tipo de llamadas comenzaron a hacerse a través de que se negaban a garantizar la seguridad de los usuarios rusos y la sociedad".

Desde el pasado fin de semana, los usuarios rusos de Telegram y WhatsApp comenzaron a quejarse en masa de problemas con las llamadas a través de estos sistemas.

El diputado ruso Antón Nemkin, coordinador del proyecto "Rusia Digital" de Rusia Unida, el partido del Kremlin, comentó hoy que la cantidad de usuarios rusos de WhatsApp atacados por desde 2024 creció en 3.5 veces.

"Miles de cuentas jaqueadas, números e identidades falsas de trabajadores bancarios, , robo de datos, todo esto se convirtió en algo inherente al WhatsApp", explicó.

Rusia va contra los estafadores en Telegram y WhatsApp

A su vez, el Ministerio de de Rusia estimó que la decisión de Roscomnadzor de limitar las llamadas en estos servicios podría "incidir positivamente en la reducción de las llamadas de estafadores".

"El acceso a los servicios de llamadas en los servicios de mensajería extranjeros se restablecerá en caso de que estos cumplan las exigencias de respetar las ", señaló.

El creciente número de estafas telefónicas en Rusia ha obligado a Rusia a tomar medidas: en marzo pasado las autoridades rusas habilitaron a los rusos la posibilidad de "autobloquear" sus solicitudes de créditos, una opción acogida inmediatamente por millones de usuarios.

Según el Ministerio de Interior, solo en 2024 más de 448 mil rusos fueron en línea, con daños que ascendieron a los 200 mil millones de rublos (unos dos mil millones de dólares).

