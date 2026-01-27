Más Información

FGR reporta exceso de velocidad en descarrilamiento del Tren Interoceánico; ejercerá acción penal

FGR reporta exceso de velocidad en descarrilamiento del Tren Interoceánico; ejercerá acción penal

Detienen al maquinista principal del Tren Interoceánico tras descarrilamiento en Oaxaca; accidente ocurrió por exceso de velocidad

Detienen al maquinista principal del Tren Interoceánico tras descarrilamiento en Oaxaca; accidente ocurrió por exceso de velocidad

Secretaría de Ciencia presenta a Lucero Ibarra como directora del CIDE: “ya ocupa la oficina de la dirección general”, informó

Secretaría de Ciencia presenta a Lucero Ibarra como directora del CIDE: “ya ocupa la oficina de la dirección general”, informó

¿Quién es Lucero Ibarra Rojas?; la académica del derecho que hoy dirige el CIDE

¿Quién es Lucero Ibarra Rojas?; la académica del derecho que hoy dirige el CIDE

Esperanza en la lucha contra el cáncer de páncreas; científicos logran curación completa en ratones

Esperanza en la lucha contra el cáncer de páncreas; científicos logran curación completa en ratones

Sheinbaum se reúne con gobernadora de Banxico e integrantes de la ABM; conversan sobre perspectivas económicas

Sheinbaum se reúne con gobernadora de Banxico e integrantes de la ABM; conversan sobre perspectivas económicas

Corte pagó cursos de yoga, Tai chi y cocina a empleados y pensionados; adjudican contratos de forma directa

Corte pagó cursos de yoga, Tai chi y cocina a empleados y pensionados; adjudican contratos de forma directa

Detención fue porque soy incómodo para Layda Sansores: exrector de la UAC; quería que no me reeligiera, dice

Detención fue porque soy incómodo para Layda Sansores: exrector de la UAC; quería que no me reeligiera, dice

Tiroteo cerca de la frontera con México deja a una persona en estado crítico; se vio involucrada la Patrulla Fronteriza

Tiroteo cerca de la frontera con México deja a una persona en estado crítico; se vio involucrada la Patrulla Fronteriza

Familias de víctimas del ataque mortal de EU en el Caribe demandan al gobierno de Trump; acusan ejecución extrajudicial y negligencia

Familias de víctimas del ataque mortal de EU en el Caribe demandan al gobierno de Trump; acusan ejecución extrajudicial y negligencia

Virus Nipah: ¿cuáles son los síntomas y cómo se contagia el virus que puso en alerta a India?; conócelo aquí

Virus Nipah: ¿cuáles son los síntomas y cómo se contagia el virus que puso en alerta a India?; conócelo aquí

California investiga a TikTok por censurar críticas a Trump; usuarios no pudieron publicar sobre la muerte de Alex Pretti

California investiga a TikTok por censurar críticas a Trump; usuarios no pudieron publicar sobre la muerte de Alex Pretti

La gobernadora de Puerto Rico, Jenniffer González, declaró este martes estado de emergencia para activar medidas excepcionales para la protección de la salud pública, ante la proclamación de epidemia por el virus de en el archipiélago caribeño.

La Orden Ejecutiva 2026-005 firmada durante la jornada, delega en el secretario del Departamento de Salud (DS) de , Víctor M. Ramos la responsabilidad primaria de dirigir, coordinar y ejecutar los esfuerzos del Gobierno de Puerto Rico necesarios para atender esta emergencia.

La mandataria firmó durante la jornada la Orden Ejecutiva 2026-005 que delega en el secretario del Departamento de Salud (DS) de Puerto Rico, Víctor M. Ramos la responsabilidad primaria de dirigir, coordinar y ejecutar los esfuerzos del Gobierno de Puerto Rico necesarios para atender esta emergencia.

Lee también

La declaración de un estado de emergencia en el archipiélago viabiliza la movilización de recursos, la coordinación y la implementación expedita de medidas dirigidas a proteger la salud pública y el bienestar de la ciudadanía.

De acuerdo a un comunicado difundido por el Gobierno puertorriqueño, la Administración de Servicios Generales (ASG) de Puerto Rico, las agencias y los municipios deberán activar los procedimientos especiales de compra de emergencia para adquirir los materiales y servicios que resulten esenciales de cara a responder a la emergencia.

A esos efectos, Ramos deberá presentar a la gobernadora, al director de la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP), al secretario del Departamento de Hacienda y al director ejecutivo de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico (AAFAF), un informe que detalle los gastos incurridos para atender la epidemia.

Lee también

El titular de Salud declaró epidemia por influenza, tras seis semanas consecutivas con casos por encima del umbral epidemiológico, con 3.001 hospitalizaciones y 128 muertes asociadas a .

De la cifra total de fallecimientos, el 96,1 % de las personas no se habían vacunado contra la influenza, lo que subraya la importancia de la inmunización como principal estrategia de prevención.

Hasta la semana epidemiológica número 2, entre el 11 y el 17 de enero de 2026, se notificaron 42.183 casos de influenza, de los cuales aproximadamente 46,4 % son de población pediátrica.

Lee también

El mayor número de casos se reportó en el municipio sureño de Ponce con 8.392, seguido por Caguas, municipio del norte, con 8.179 y por Bayamón, en el norte, que notificó 7.111.

La tasa de incidencia general se sitúa en 1.309 casos por cada 100.000 habitantes.

En este contexto, Ramos enfatizó que la respuesta ante la epidemia de influenza se basa en estos pilares estratégicos, que guían las acciones a nivel central y regional: detección, vigilancia, vacunación, tratamiento, alcance comunitario y campaña educativa.

Lee también

Una epidemia es un aumento repentino y superior al esperado en el número de casos de una enfermedad, en este caso la influenza.

Para decretar una epidemia de influenza, debe estar por seis semanas consecutivas con un registro sobre el umbral epidémico.

Los síntomas de la influenza incluyen fiebre o sensación de fiebre y escalofríos, tos, dolor de garganta, secreción o congestión nasal, dolores musculares o corporales, dolor de cabeza, cansancio, así como vómitos o diarrea.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

desa

Google News

Más Información

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

Pensión IMSS e ISSSTE febrero 2026: ya hay FECHA de pago, checa cuándo y cuánto. Foto: Especial / IMSS / ISSSTE

Pensión IMSS e ISSSTE febrero 2026: ya hay FECHA de pago, checa cuándo y cuánto

CURP Biométrica 2026 RENAPO confirma requisitos oficiales y sedes para tramitarla. Foto: Especial

RENAPO confirma CURP Biométrica 2026: requisitos obligatorios y sedes disponibles

Visa americana/ iStock/Patrick Gross

Visa americana 2026: las preguntas más frecuentes, temidas… y cómo responderlas sin nervios

ICE. Foto: EFE/EPA/OLGA FEDOROVA

Derechos de las personas indocumentadas en Estados Unidos y qué hacer ante redadas de ICE

Santa Clara, California. Foto: ChatGPT

10 cosas para hacer en Santa Clara, California, sede de la final del Super Bowl LX