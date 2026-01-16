Washington.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, planea indultar a la exgobernadora de Puerto Rico, Wanda Vázquez, dijo el viernes un funcionario de la Casa Blanca.

Vázquez se declaró culpable en agosto pasado de un delito de financiamiento de campañas en un caso federal que, según las autoridades, también involucraba a un exagente del FBI y a un banquero venezolano. Su sentencia estaba prevista para finales de este mes.

Los fiscales federales habían estado pidiendo un año de prisión, algo a lo que los abogados de Vázquez se opusieron ya que acusaron a los fiscales de violar un acuerdo de declaración de culpabilidad alcanzado el año pasado que vio retirados cargos previos, incluyendo soborno y fraude.

Señalaron que Vázquez había aceptado declararse culpable de aceptar una promesa de contribución de campaña que nunca recibió.

Los abogados de Vázquez no respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios.

El funcionario que confirmó el indulto planeado indicó que Trump veía el caso como un proceso político y dijo que la investigación sobre Vázquez, una republicana alineada con el Partido Nuevo Progresista, partidario de la estadidad, había comenzado 10 días después de que ella respaldara a Trump en 2020. El funcionario no estaba autorizado a revelar la noticia por su nombre y habló bajo condición de anonimato.

Vázquez, abogada, fue la primera exgobernadora del territorio estadounidense en declararse culpable de un delito, específicamente de aceptar una donación de un extranjero para su campaña política de 2020.

Fue arrestada en agosto de 2022 y acusada de participar en un plan de sobornos desde diciembre de 2019 hasta junio de 2020 mientras era gobernadora. En ese momento, declaró a la prensa su inocencia.

Las autoridades dijeron que la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras de Puerto Rico estaba investigando a un banco internacional propiedad del venezolano Julio Martín Herrera Velutini debido a supuestas transacciones sospechosas que no habían sido reportadas por el banco.

Las autoridades dijeron que Herrera y Mark Rossini, un ex agente del FBI que proporcionó servicios de consultoría a Herrera, supuestamente prometieron apoyar la campaña de Vázquez si ella destituía al comisionado y nombraba a uno nuevo elegido por Herrera.

Las autoridades afirmaron que Vázquez exigió la renuncia del comisionado en febrero de 2020 tras presuntamente aceptar la oferta de soborno. También fue acusada de nombrar a un nuevo comisionado en mayo de 2020: un exasesor del banco de Herrera.

Vázquez fue la segunda mujer en servir como gobernadora de Puerto Rico y la primera exgobernadora en enfrentar cargos federales.

Prestó juramento como gobernadora en agosto de 2019 tras la renuncia del exgobernador Ricardo Rosselló tras las protestas multitudinarias. Vázquez ejerció el cargo hasta 2021, tras perder las primarias del Partido Nuevo Progresista, partidario de la estadidad, ante el exgobernador Pedro Pierluisi.