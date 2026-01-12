Más Información

Queda descartada intervención militar en EU en México: Sheinbaum tras llamada con Trump; seguirá colaboración, asegura

Queda descartada intervención militar en EU en México: Sheinbaum tras llamada con Trump; seguirá colaboración, asegura

Roban a la Marina 22 toneladas de mango

Roban a la Marina 22 toneladas de mango

Reanudan operaciones en el AICM tras presencia de neblina; buscan salvaguardar la seguridad de los pasajeros

Reanudan operaciones en el AICM tras presencia de neblina; buscan salvaguardar la seguridad de los pasajeros

Rubio y de la Fuente sostienen llamada sobre desmantelamiento de cárteles de la droga; EU pide "resultados tangibles"

Rubio y de la Fuente sostienen llamada sobre desmantelamiento de cárteles de la droga; EU pide "resultados tangibles"

Celebridades se manifiestan contra ICE en los Globos de Oro; Hollywood se suma a las protestas nacionales

Celebridades se manifiestan contra ICE en los Globos de Oro; Hollywood se suma a las protestas nacionales

"Tuvimos una muy buena conversación"; Sheinbaum y Trump hablan sobre el respeto a la soberanía en llamada telefónica

"Tuvimos una muy buena conversación"; Sheinbaum y Trump hablan sobre el respeto a la soberanía en llamada telefónica

Subsidios por 24 mil mdp sostienen al Tren Interoceánico; solo 3% son recursos propios

Subsidios por 24 mil mdp sostienen al Tren Interoceánico; solo 3% son recursos propios

Plan Michoacán eleva sus operativos por aire

Plan Michoacán eleva sus operativos por aire

Citlalli comparte foto de ciudadano cuadrándose ante Sheinbaum; resalta “ternura radical y respeto” a la Presidenta

Citlalli comparte foto de ciudadano cuadrándose ante Sheinbaum; resalta “ternura radical y respeto” a la Presidenta

Suprema Corte: rápida y austera; pero con deficiencias técnicas

Suprema Corte: rápida y austera; pero con deficiencias técnicas

Nadie nos dicta qué hacer: Cuba a Washington

Nadie nos dicta qué hacer: Cuba a Washington

Irán endurece represión; reportan cientos de muertos

Irán endurece represión; reportan cientos de muertos

Nueva York. Unas 15 mil enfermeras de abandonaron sus puestos en los hospitales a primera hora de este lunes para unirse a la mayor del sector en la historia de la ciudad, después de que los negociadores de cinco importantes hospitales y el sindicato estatal de enfermeras no lograran llegar a un acuerdo sobre un nuevo contrato.

La Asociación de Enfermeras del Estado de Nueva York (NYSNA, por sus siglas en inglés), que representa a los profesionales del Centro Médico Montefiore, NewYork-Presbyterian y el Sistema de Salud Mount Sinai, exige para compensar la , a la vez que lucha por mantener las protecciones contra la falta de personal que obtuvieron tras el paro de tres días hace tres años.

“La huelga siempre es el último recurso. Pero la avaricia de la administración de estos hospitales privados de gran riqueza no ha dejado otra opción a las enfermeras de primera línea”, anunció NYSNA este lunes un comunicado.

Lee también

La huelga se produce tras meses de negociaciones sobre nuevos contratos de tres años para reemplazar los convenios colectivos anteriores del sindicato, que expiraron el 31 de diciembre.

Los hospitales permanecerán abiertos y la atención continuará durante la huelga, en un momento en el que el estado registra un número récord de casos de gripe.

“Nuestro mensaje a los neoyorquinos: Si están enfermos, por favor, no retrasen la búsqueda de durante nuestra huelga. Preferiríamos ser nosotras quienes les brindemos esa atención, pero nuestros jefes nos han obligado a ir a la huelga”, destaca la asociación sindical en su comunicado.

Lee también

Por su parte, los portavoces de los hospitales han insistido en que las del sindicato son irrazonables y les costarían miles de millones de , en un momento en que ya se están preparando para los recortes federales.

En un comunicado emitido el domingo por la noche, la gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, aseguró que el Departamento de Salud del estado tendrá personal en todos los hospitales afectados durante la huelga para del paciente y la continuidad de la atención.

Por su parte, el alcalde de la ciudad de Nueva York, Zohran Mamdani, apuntó en sus el domingo por la noche que “ningún neoyorquino debería temer perder el acceso a la atención médica y a ninguna enfermera se le debería pedir que acepte menos salario, menos beneficios o menos dignidad por realizar un trabajo que salva vidas”.

           Únete a nuestro canal               ¡EL UNIVERSAL ya está en WhatsApp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

Google News

Más Información

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

¿Te pueden cancelar tu número en 2026 Telcel revela lo que pasa si NO registras tu celular a tu nombre. Foto: Especial

¿Te pueden cancelar tu número en 2026? Telcel revela lo que pasa si NO registras tu celular a tu nombre

Vivienda del Bienestar 2026: requisitos y cómo recibir 40 mil pesos para mejorar tu casa. Requisitos. Foto: Adobe / Secretaría de Bienestar

Vivienda del Bienestar 2026: requisitos y cómo recibir 40 mil pesos para mejorar tu casa

¿La CURP biométrica ya es obligatoria en 2026? Los documentos que necesitas para tramitarla. Foto: Especial

¿La CURP biométrica ya es obligatoria en 2026? Los documentos que necesitas para tramitarla

Pasaporte mexicano. iStock/ Antonio_Diaz/ http://www.fotogestoeber.de/

¿Cuánto tiempo tardan en entregar el pasaporte mexicano al tramitarlo? Esto debes saber

Top of the Rock/ AndreaAstes

¿Vale la pena el Top of the Rock en Nueva York? Costos, vistas y lo que nadie te cuenta