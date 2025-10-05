París. Francia se dotó este domingo de un nuevo gobierno continuista casi un mes después del nombramiento de Sébastien Lecornu como primer ministro, quien se arriesga a caer ante el Parlamento como sus predecesores al no lograr atraer a la oposición.

Lecornu tiene como principales retos adoptar unos presupuestos para 2026 y reducir la deuda pública, que ya le costaron el puesto a sus predecesores: el conservador Michel Barnier y el centrista François Bayrou.

Tras casi un mes de negociaciones, este hombre de confianza del presidente, Emmanuel Macron, desveló parte de su gobierno, en el que repite la mayoría de ministros como Jean-Noël Barrot (Exteriores), Bruno Retailleau (Interior), Élisabeth Borne (Educación) y Manuel Valls (Ultramar).

El jefe de gobierno centroderechista rescata a exministros macronistas como el titular de Finanzas entre 2017 y 2024, Bruno Le Maire, para la cartera de Defensa; y Roland Lescure para el ministerio de Economía y Finanzas.

Otra de las novedades es el regreso a un gobierno de Éric Woerth (Territorio), días después que la justicia lo absolviera en un caso sobre presunta financiación ilegal que enviará próximamente a prisión al expresidente conservador Nicolas Sarkozy.

Después de los 18 nombramientos de este domingo, el primer ministro de 39 años completará su gobierno tras su primer Discurso de Política General previsto el martes ante el Parlamento, en el que expondrá su programa.

En una carta a sus socios de coalición, ya avanzó las grandes líneas: reducir el gasto público, una ley de lucha contra el fraude fiscal y en las ayudas sociales, y la lucha contra la inmigración irregular mediante "soluciones técnicas y eficaces", entre otras.

Esta última prioridad buscaba convencer al partido conservador Los Republicanos -socios de la alianza de Macron desde septiembre de 2024-, que finalmente aceptaron continuar en el gobierno pero "sin cheque en blanco".

Piden a ministros ser "negociadores"

La incógnita ahora es si el nuevo gobierno logrará sobrevivir al Parlamento, donde las elecciones legislativas de 2024 dejaron tres grandes bloques sin mayorías claras: izquierda, centroderecha gobernante y ultraderecha.

El primer ministro pidió a sus ministros nombrados el domingo que sean "negociadores" y que "encuentren compromisos con todos los parlamentarios", según su entorno. Su "primer objetivo" será lograr unos presupuestos "antes de finales de año", agregó.

Aunque Lecornu prometió "rupturas" respecto a sus predecesores, los anuncios realizados por ahora no han logrado convencer ni a la ultraderecha ni a la oposición de izquierda, que ya amenaza con votar una moción de censura.

"La elección de este gobierno idéntico, aderezado con el hombre que llevó a Francia a la quiebra, es patética", reaccionó la líder ultraderechista, Marine Le Pen, en una crítica velada a Le Maire.

Para garantizar su estabilidad, el primer ministro negoció en prioridad con el opositor Partido Socialista, pero ya rechazó sus principales reclamos: gravar con un 2% el patrimonio de los ultrarricos y dar marcha atrás a la impopular reforma de las pensiones de 2023.

La caída de Lecornu agravaría la profunda crisis política en Francia, en un contexto de protestas impulsadas por los sindicatos para reclamar una mayor "justicia fiscal" y bajo presión de los mercados por su elevado nivel de deuda (115.6% del PIB).

Su predecesor cayó cuando buscaba el apoyo del Parlamento para su plan presupuestario para 2026, que incluía 44 mil millones de euros de recortes (51 mil 600 millones de dólares) y suprimir dos días feriados.

