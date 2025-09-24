El presidente de Francia, Emmanuel Macron, aplaudió el miércoles el "mensaje muy claro" de Donald Trump sobre Ucrania, una evolución "muy importante" ya que Kiev "necesita equipo y apoyo estadounidense".

Tras reunirse con el presidente ucraniano Volodimir Zelensky, Trump afirmó el martes que Ucrania podría recuperar todo su territorio perdido ante Rusia, en un giro de 180 grados de su postura sobre la guerra.

"Es un mensaje muy claro del presidente estadounidense para decir que Rusia es sin duda más débil y frágil de lo que muchos han dicho", dijo Macron en una entrevista con la cadena France 24 y la radio RFI, felicitándose por la "nueva perspectiva" de Estados Unidos sobre Ucrania.

Lee también Trump afirma que Ucrania puede ganar la guerra a Rusia y recuperar territorios ocupados

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

sg