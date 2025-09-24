Más Información

"Narda" se intensifica a huracán categoría dos; pronostican lluvias en Jalisco, Colima y Michoacán

"Narda" se intensifica a huracán categoría dos; pronostican lluvias en Jalisco, Colima y Michoacán

Títulos sin certeza, falsificación ¡Y coordenadas hasta en Tailandia!: el hallazgo de Conagua en bases de datos

Títulos sin certeza, falsificación ¡Y coordenadas hasta en Tailandia!: el hallazgo de Conagua en bases de datos

Interno se fuga del Reclusorio Oriente; citan a custodios y director ante el MP

Interno se fuga del Reclusorio Oriente; citan a custodios y director ante el MP

Tiroteo en centro de detención del ICE en Dallas deja tres muertos, incluyendo el agresor

Tiroteo en centro de detención del ICE en Dallas deja tres muertos, incluyendo el agresor

Autoridades desmienten robo a casa de Noroña en Tepoztlán; es la propiedad de su vecina, precisan

Autoridades desmienten robo a casa de Noroña en Tepoztlán; es la propiedad de su vecina, precisan

México envía nota diplomática a EU por muerte de un mexicano en hospital tras detención

México envía nota diplomática a EU por muerte de un mexicano en hospital tras detención

"Toma chocolate": Sheinbaum señala a Ricardo Salinas de vender empresas con deudas al fisco

"Toma chocolate": Sheinbaum señala a Ricardo Salinas de vender empresas con deudas al fisco

Venden base de datos de pensionados del IMSS en 50 mil pesos

Venden base de datos de pensionados del IMSS en 50 mil pesos

Intento de despojo en Culiacán contra camioneta de la nieta de Rubén Rocha deja dos escoltas lesionados; ella resulta ilesa

Intento de despojo en Culiacán contra camioneta de la nieta de Rubén Rocha deja dos escoltas lesionados; ella resulta ilesa

Sheinbaum ofrece ayuda a familia de Paloma Nicole, adolescente fallecida tras cirugía estética en Durango

Sheinbaum ofrece ayuda a familia de Paloma Nicole, adolescente fallecida tras cirugía estética en Durango

Investigan vínculo entre joven hallado muerto y el intento de despojo en Culiacán contra camioneta de la nieta de Rubén Rocha

Investigan vínculo entre joven hallado muerto y el intento de despojo en Culiacán contra camioneta de la nieta de Rubén Rocha

Lo que sabemos del caso de Paloma Nicole, joven de 14 años que murió tras una cirugía estética en Durango

Lo que sabemos del caso de Paloma Nicole, joven de 14 años que murió tras una cirugía estética en Durango

El presidente de Francia, , aplaudió el miércoles el "mensaje muy claro" de Donald Trump sobre , una evolución "muy importante" ya que Kiev "necesita equipo y apoyo estadounidense".

Tras reunirse con el presidente ucraniano , Trump afirmó el martes que Ucrania podría recuperar todo su territorio perdido ante Rusia, en un giro de 180 grados de su postura sobre la guerra.

"Es un mensaje muy claro del presidente estadounidense para decir que Rusia es sin duda más débil y frágil de lo que muchos han dicho", dijo Macron en una entrevista con la cadena France 24 y la radio RFI, felicitándose por la "nueva perspectiva" de Estados Unidos sobre Ucrania.

Lee también

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

sg

Google News

Más Información

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

INAPAM dará aguinaldo a adultos mayores de 60 años. ¿Quiénes recibirán pago y de cuánto? Foto: INAPAM / Adobe

INAPAM dará aguinaldo a adultos mayores de 60 años. ¿Quiénes recibirán pago y de cuánto?

Cambia límite de transferencias bancarias: ¿Cuánto es lo MÁXIMO que se puede transferir de una cuenta a otra? Adobe

Cambia límite de transferencias bancarias: ¿Cuánto es lo MÁXIMO que se puede transferir de una cuenta a otra?

TSA. Foto: AP

Así es la tecnología de comparación facial que debes pasar en aeropuertos de Estados Unidos

NASA alerta: la Tierra se sumergirá en oscuridad total por un extraño fenómeno astronómico. Foto iStock / Dmitry Vorobyev

NASA alerta: la Tierra se sumergirá en oscuridad total por un extraño fenómeno astronómico

Citas de visa. iStock/ AaronAmat

¿Cómo vestir para la entrevista de visa americana? Prendas que nunca deberías usar