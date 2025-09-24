Más Información

"Narda" se intensifica a huracán categoría dos; pronostican lluvias en Jalisco, Colima y Michoacán

Títulos sin certeza, falsificación ¡Y coordenadas hasta en Tailandia!: el hallazgo de Conagua en bases de datos

Interno se fuga del Reclusorio Oriente; citan a custodios y director ante el MP

Tiroteo en centro de detención del ICE en Dallas deja tres muertos, incluyendo el agresor

Autoridades desmienten robo a casa de Noroña en Tepoztlán; es la propiedad de su vecina, precisan

México envía nota diplomática a EU por muerte de un mexicano en hospital tras detención

"Toma chocolate": Sheinbaum señala a Ricardo Salinas de vender empresas con deudas al fisco

Venden base de datos de pensionados del IMSS en 50 mil pesos

Intento de despojo en Culiacán contra camioneta de la nieta de Rubén Rocha deja dos escoltas lesionados; ella resulta ilesa

Sheinbaum ofrece ayuda a familia de Paloma Nicole, adolescente fallecida tras cirugía estética en Durango

Investigan vínculo entre joven hallado muerto y el intento de despojo en Culiacán contra camioneta de la nieta de Rubén Rocha

Lo que sabemos del caso de Paloma Nicole, joven de 14 años que murió tras una cirugía estética en Durango

El Yeimar Gamboa Yépez, candidato al Consejo Municipal de Juventud (CMJ) por el partido de derechas , fue asesinado a tiros en el municipio de Chigorodó, en el departamento de Antioquia (noroeste), informó este miércoles el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz).

La organización, que alertó que con la muerte de Gamboa la cifra de asesinados este año sube a 149, explicó que el líder social fue atacado durante un tiroteo en el que también resultó herida una joven, mientras paseaban con amigos por el barrio El Bosque.

Gamboa era reconocido en la región por su labor en procesos de reconciliación y por el acompañamiento a poblaciones vulnerables.

También había ganado protagonismo en la política local a través del CMJ, un mecanismo de participación ciudadana que permite elegir a más de 10.000 jóvenes de entre 14 y 28 años de todo el país para actuar como interlocutores con las administraciones públicas y organizaciones privadas en temas de juventud.

Uribe condena el asesinato de Gamboa

Gamboa hacía parte del partido Centro Democrático, fundado y liderado por el expresidente Álvaro Uribe (2002-2010), que rechazó "de manera firme y contundente" el asesinato y expresó sus condolencias a familiares y amigos.

La colectividad afirmó que este crimen "enluta a la comunidad y priva al municipio de un joven lleno de liderazgo y esperanza".

En la zona donde Gamboa fue asesinado operan bandas locales y el Clan del Golfo, la principal banda criminal del país que empezó formalmente conversaciones de paz con el Gobierno colombiano en Catar hace una semana.

Centro Democrático perdió en agosto pasado a uno de sus aspirantes a la Presidencia de cara a las elecciones de 2026 con la muerte del senador Miguel Uribe Turbay tras sufrir un atentado sicarial en junio de este año.

