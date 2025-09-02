Más Información

Nueva Corte inicia con tijeretazos; va por ahorros de 800 mdp en salarios, seguros y pensiones

La mañanera de Sheinbaum, 2 de septiembre, minuto a minuto

Soberanía nacional, relación con EU, reforma judicial; los puntos clave del primer informe de gobierno de Sheinbaum

Crónica de un lunes de locos; fueron 18 horas de ceremonias, informe de Sheinbaum y el génesis de la nueva Corte

Activan doble alerta por lluvias en CDMX: naranja en cuatro alcaldías y amarilla en nueve

Sheinbaum: con EU, cooperación en seguridad, sin subordinación

En menos de 10 minutos, Rosa Icela entrega a Diputados informe de gobierno de Sheinbaum; no hubo discurso de la funcionaria

Nuevos ministros abren las puertas de la Suprema Corte; "para recibir con el corazón y humanidad a quienes exigen justicia": Hugo Aguilar

"Bola de narcopolíticos y corruptos", increpa Alito Moreno a oficialistas; "el PRI no permitirá que asesinen la democracia"

Noroña cuestiona a Gutiérrez Luna por darle la palabra a Alito Moreno en el Congreso; "premia a los reventadores", acusa

Paciente con cáncer denuncia entre lágrimas falla de máquina para radioterapia; ISSSTE lo reconoce y la cita para procedimiento

Así luce la coladera que provocó la caída de dos atletas durante el Maratón de CDMX; ya fue reparada

El peso mexicano es afectado por el fortalecimiento del dólar tras la apertura americana. En la sesión overnight, el mostró volatilidad alcista.

Mientras, los inversores centran su atención en la apelación de la Suprema Corte para validar la imposición de los aranceles recíprocos, comentaron los especialistas de Monex.

La divisa mexicana en los mercados internacionales abre alrededor de 18.81 pesos por , lo que significa una depreciación de 0.88% o 16 centavos respecto a la jornada anterior, de acuerdo con información de Bloomberg.

El índice dólar, que compara el comportamiento de la moneda estadounidense frente a las otras seis principales divisas del mundo, amanece con una apreciación de 0.9%. El euro baja 0.8% frente al billete verde, mientas que la libra pierde 1.4%.

El bitcoin, la divisa con mayores activos en el mercado de las criptomonedas retrocede 0.5%, perdiendo el apetito de los inversionistas.

Movimientos negativos en los mercados accionarios

Los mercados accionarios registran movimientos negativos, retomando volumen tras el feriado de ayer, aunque en un entorno de cautela ante diversos temas económicos, comerciales y corporativos.

En el plano económico, los inversionistas esperan ciertos datos hoy, pero la atención estará centrada en las cifras de empleo del viernes, ya que existe una probabilidad del 90.0% de un recorte de 25 puntos base de las tasas de interés en septiembre.

Además, se esperan más noticias desde Washington, donde se evalúa la independencia de la Reserva Federal (Fed). Un tribunal aún no decide si Trump puede destituir a la gobernadora Lisa Cook, mientras intenta influir en la Junta de Gobernadores.

En el plano corporativo, después del gran optimismo observado en las empresas tecnológicas, todo parece indicar que los inversionistas se mostrarán más cautelosos, especialmente en los casos de Nvidia, Meta y Tesla.

Finalmente, un tribunal de apelaciones dictaminó que la mayoría de los aranceles globales impuestos por Trump son inconstitucionales. Trump criticó la decisión y prometió llevar el caso a la Corte Suprema.

En Wall Street, los futuros de los principales indicadores accionarios apuntan a una apertura negativa, destacando la baja de 1.49% del Nasdaq.

En Europa las bolsas presentan movimientos negativos, en dónde el Euro Stoxx 600 opera con una disminución de 1.34%, mientras que en Asia los mercados cerraron mixtos, el Nikkei ganó 0.29% y el Han Seng perdió 0.47%.

El precio del petróleo estadounidense WTI, de referencia para la mezcla mexicana, sube 1.87%, El crudo sube a su nivel más alto en un mes, ayudado por compras técnicas antes de la reunión de la OPEP+ a finales de la semana. El oro (+0.2%) alcanza nuevos máximos y el cobre cotiza con pocos cambios.

