París.— La presidenta del Banco Central Europeo (BCE), Christine Lagarde, advirtió que si el presidente estadounidense, Donald Trump, tomara el control de la Reserva Federal de EU (Fed), a la vista de sus decisiones y declaraciones para conseguirlo, “sería un peligro muy serio para la economía estadounidense y la economía mundial”.

En una entrevista a la francesa Radio Classique, consideró que esa toma de control “será difícil” teniendo en cuenta que la Suprema Corte ha dicho que revocar a un gobernador de la Reserva Federal sólo se puede hacer por hechos graves.

No obstante, insistió en que si eso ocurriera “sería un peligro muy serio para la economía estadounidense y para la economía mundial” porque la política monetaria de la Fed tiene efectos en la estabilidad de precios y en el empleo y “los efectos que eso tendría en el mundo entero serían muy preocupantes”.

Trump anunció el despido de la gobernadora Lisa Cook, que apeló ante la justicia federal, amparándose en una investigación por las indagatorias sobre un posible fraude hipotecario que lanzó la propia administración del actual presidente republicano estadounidense.

Un despido que se produjo en un clima de tensión entre Trump y la Reserva Federal, a la que lleva semanas presionando para que baje los tipos de interés, cuando sus responsables se han mostrado reacios a hacerlo, sobre todo ante el riesgo inflacionario que ven en la subida de aranceles decidida por la administración del mandatario.

Consultada respecto a si estima que en Estados Unidos sigue habiendo un Estado de derecho, Lagarde —quien tiene una larga experiencia profesional en ese país— respondió que sí, a condición de que se respete a la Suprema Corte y se cumplan sus decisiones.

Pero añadió que si esa instancia judicial es objeto de presiones “estoy muy preocupada por el Estado de derecho”.

Actualmente los mercados cuestionan si la Fed podrá ser independiente tras los ataques e insultos de Trump hacia su presidente, Jerome Powell, por no haber bajado los tipos de interés hasta ahora. Estas presiones a la Reserva Federal han contribuido a la depreciación del dólar frente a otras divisas.

Más tarde, en la Conferencia Jurídica de 2025 organizada por la entidad “Construir la autonomía de Europa: leyes, instituciones, cooperación”, Lagarde dijo que la independencia del BCE es “una garantía del Estado de derecho”.