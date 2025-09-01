Más Información

El precio del oro superó el martes el récord de tres mil 500 dólares, en una señal de que los inversionistas buscan refugios frente a la incertidumbre económica mundial.

El metal precioso se cotizó a tres mil 501.59 dólares la onza en el comercio matinal de los mercados asiáticos, por encima de su récord previo de tres mil 500.10 alcanzado en abril.

