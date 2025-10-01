Más Información

Avanza en comisiones del Senado reforma a Ley de Amparo; dictamen es turnado al Pleno

... y mientras ocurre la comparecencia, Adán Augusto ve el partido del Barcelona

Inician reparación de grieta en puente de La Concordia, en Iztapalapa

Ealy Ortiz: La decisión del gobierno de combatir la corrupción de raíz debe ser apoyada desde todos los ámbitos posibles

Fallece Jane Goodall, científica que dedicó su vida a los chimpancés

Mexicanos rumbo a Gaza "preparados para el asalto"; denuncian intercepción por parte de Israel

Gobiernos neoliberales descuidaron a los más desprotegidos, dice secretario de Hacienda en Senado

Propiedades de "Alito" Moreno fueron adquiridas con lavado de dinero y corrupción: Sheinbaum; trabajan Ley de Extinción de Dominio

Reprograman comparecencia de contraalmirante Fernando Farías, implicado en red de huachicol; será el 20 de octubre

Conagua anuncia “gran proyecto” para evitar inundaciones en Neza, Los Reyes e Iztapalapa; niveles de agua están abatidos

Crisis por adeudos de Pemex e inseguridad, provocan cierre de 19 restaurantes en Tabasco en lo que va del año: Canirac

Lo que sabemos del asesinato de José Jacinto, Jefe del Sector Tlatelolco ultimado en Chalco

El presidente de Colombia, , expulsó este miércoles a la delegación diplomática de Israel en Bogotá después de que la flotilla con ayuda humanitaria que viajaba rumbo a fuera interceptada por las fuerzas israelíes.

El mandatario izquierdista rompió las relaciones con Israel en 2024. Una fuente afirmó a la AFP que la embajada se convirtió en consulado tras esa medida y en la actualidad tenía 40 empleados, entre ellos cuatro israelíes con estatus diplomático.

Petro calificó la detención de la flotilla como un "" y denunció que dos colombianas fueron "detenidas". La presidencia exigió a Israel su "inmediata liberación".

Miembros del grupo de barcos de la Flotilla Global Sumud a Gaza amarrados en la pequeña isla de Koufonisi, al sur de Creta, el 26 de septiembre de 2025. Tras un presunto ataque con drones la madrugada del 25 de septiembre de 2025, Atenas ha declarado que garantizará la seguridad de la navegación en sus aguas. La Flotilla Global Sumud, que transportaba activistas, entre ellos la ambientalista sueca Greta Thunberg, culpó a Israel de más de una docena de explosiones ocurridas cerca de sus barcos frente a las costas de Grecia la noche del 24 de septiembre de 2025. Foto: AFP/Archivo
Tras la denuncia sobre la intercepción, Petro insistió en que dará por terminado el Tratado de Libre Comercio que su país mantiene con Israel, al considerar que el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, cometió un “nuevo crimen internacional”.

“Han sido detenidas en aguas internacionales dos ciudadanas colombianas que estaban en actividades de solidaridad humana con Palestina”, aseguró Petro en la red social X al anunciar las medidas.

La denuncia fue hecha por los activistas a bordo de la Flotilla Global Sumud, con Greta Thunberg, Mandla Mandela —el nieto de Nelson Mandela— y varios legisladores europeos a bordo. Consta de casi 50 barcos y 500 activistas y lleva una cantidad simbólica de ayuda humanitaria. Dijeron la noche del miércoles que la marina israelí ha comenzado a interceptar sus embarcaciones mientras se acercan al territorio palestino sitiado.

El mandatario colombiano ha sido un duro crítico de Israel desde el inicio de la guerra con Hamás y ha calificado las acciones bélicas en Gaza como un “”.

Además de romper relaciones, Petro suspendió la exportación de carbón, uno de los principales productos que enviaba a Israel. Como reacción, el gobierno israelí acusó a Colombia de estar del lado de Hamás.

