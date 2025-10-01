El presidente de Colombia, Gustavo Petro, expulsó este miércoles a la delegación diplomática de Israel en Bogotá después de que la flotilla con ayuda humanitaria que viajaba rumbo a Gaza fuera interceptada por las fuerzas israelíes.

El mandatario izquierdista rompió las relaciones con Israel en 2024. Una fuente afirmó a la AFP que la embajada se convirtió en consulado tras esa medida y en la actualidad tenía 40 empleados, entre ellos cuatro israelíes con estatus diplomático.

Petro calificó la detención de la flotilla como un "crimen internacional" y denunció que dos colombianas fueron "detenidas". La presidencia exigió a Israel su "inmediata liberación".

Miembros del grupo de barcos de la Flotilla Global Sumud a Gaza amarrados en la pequeña isla de Koufonisi, al sur de Creta, el 26 de septiembre de 2025. Tras un presunto ataque con drones la madrugada del 25 de septiembre de 2025, Atenas ha declarado que garantizará la seguridad de la navegación en sus aguas. La Flotilla Global Sumud, que transportaba activistas, entre ellos la ambientalista sueca Greta Thunberg, culpó a Israel de más de una docena de explosiones ocurridas cerca de sus barcos frente a las costas de Grecia la noche del 24 de septiembre de 2025. Foto: AFP/Archivo

Tras la denuncia sobre la intercepción, Petro insistió en que dará por terminado el Tratado de Libre Comercio que su país mantiene con Israel, al considerar que el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, cometió un “nuevo crimen internacional”.

“Han sido detenidas en aguas internacionales dos ciudadanas colombianas que estaban en actividades de solidaridad humana con Palestina”, aseguró Petro en la red social X al anunciar las medidas.

La denuncia fue hecha por los activistas a bordo de la Flotilla Global Sumud, con Greta Thunberg, Mandla Mandela —el nieto de Nelson Mandela— y varios legisladores europeos a bordo. Consta de casi 50 barcos y 500 activistas y lleva una cantidad simbólica de ayuda humanitaria. Dijeron la noche del miércoles que la marina israelí ha comenzado a interceptar sus embarcaciones mientras se acercan al territorio palestino sitiado.

El mandatario colombiano ha sido un duro crítico de Israel desde el inicio de la guerra con Hamás y ha calificado las acciones bélicas en Gaza como un “genocidio”.

Además de romper relaciones, Petro suspendió la exportación de carbón, uno de los principales productos que enviaba a Israel. Como reacción, el gobierno israelí acusó a Colombia de estar del lado de Hamás.

