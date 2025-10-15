Más Información

Cae presunto segundo implicado en asesinato del abogado David Cohen

Sheinbaum recorre zonas afectadas en San Luis Potosí; se reunirá con el gobernador Gallardo

Trump autoriza a CIA realizar operaciones encubiertas en Venezuela, reporta New York Times

Canciller sostiene encuentro con Marco Rubio en Washington; revisan seguridad fronteriza

Guillermo del Toro estrena "Frankenstein" en cines de México: lista completa de salas y fechas

Trabajadores del SAT bloquean vialidades en CDMX; es el segundo día consecutivo

Senadores reciben a Ebrard con pastel de cumpleaños; lo acompañan legisladores de Morena, PT, Partido Verde y hasta del PRI

Llega al Senado minuta de reforma a Ley de Amparo; se prevé sea aprobada vía fast track

Detienen a Nazario Ramírez, principal operador del CJNG en Guadalajara; lo ligan a delitos de extorsión y venta de droga

BBVA México se disculpa con usuarios por falla en su sistema y asegura que “fue un problema de fierros”

Descubren nueva especie de luciérnaga en Chapultepec y la nombran María Sabina

EU revoca visa al exgobernador de Guerrero, Héctor Astudillo; no he recibido una explicación, dice

Decenas de periodistas devolvieron sus tarjetas de acceso y abandonaron el el miércoles en lugar de aceptar las restricciones impuestas por el Gobierno a su trabajo, lo que aleja aún más a los periodistas que cubren las noticias sobre el ejército estadounidense del centro del poder. El ha calificado las nuevas normas como "de sentido común".

Los medios de comunicación rechazaron casi por unanimidad las nuevas normas impuestas por el secretario de Defensa, , que dejarían a los periodistas expuestos a la expulsión si intentaban informar sobre información —clasificada o no— que no hubiera sido aprobada por Hegseth para su divulgación.

Muchos de los reporteros esperaron a salir juntos a las 16:00, hora límite fijada por el Departamento de Defensa para abandonar el edificio. A medida que se acercaba la hora, cajas de documentos se alineaban en un pasillo del Pentágono y los reporteros llevaban sillas, una fotocopiadora, libros y fotos antiguas al aparcamiento desde los espacios de trabajo repentinamente abandonados. Poco después de las 4, entre 40 y 50 periodistas se marcharon juntos tras entregar sus tarjetas de identificación.

"Es triste, pero también estoy muy orgullosa de que los periodistas hayamos permanecido unidos", dijo Nancy Youssef, reportera de The Atlantic que tiene una mesa en el Pentágono desde 2007. Se llevó un mapa de Medio Oriente a su coche.

Aun así, es poco probable que las imágenes de periodistas manifestándose eficazmente contra las barreras que dificultan su trabajo conmuevan a los partidarios del presidente Donald Trump, muchos de los cuales resienten a los periodistas y aplauden sus esfuerzos por dificultarles el trabajo. Trump se ha visto envuelto en batallas judiciales contra The New York Times, CBS News, ABC News, The Wall Street Journal y The Associated Press durante el último año.

es/mgm

