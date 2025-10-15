Decenas de periodistas devolvieron sus tarjetas de acceso y abandonaron el Pentágono el miércoles en lugar de aceptar las restricciones impuestas por el Gobierno a su trabajo, lo que aleja aún más a los periodistas que cubren las noticias sobre el ejército estadounidense del centro del poder. El Gobierno de Estados Unidos ha calificado las nuevas normas como "de sentido común".

Los medios de comunicación rechazaron casi por unanimidad las nuevas normas impuestas por el secretario de Defensa, Pete Hegseth, que dejarían a los periodistas expuestos a la expulsión si intentaban informar sobre información —clasificada o no— que no hubiera sido aprobada por Hegseth para su divulgación.

Muchos de los reporteros esperaron a salir juntos a las 16:00, hora límite fijada por el Departamento de Defensa para abandonar el edificio. A medida que se acercaba la hora, cajas de documentos se alineaban en un pasillo del Pentágono y los reporteros llevaban sillas, una fotocopiadora, libros y fotos antiguas al aparcamiento desde los espacios de trabajo repentinamente abandonados. Poco después de las 4, entre 40 y 50 periodistas se marcharon juntos tras entregar sus tarjetas de identificación.

"Es triste, pero también estoy muy orgullosa de que los periodistas hayamos permanecido unidos", dijo Nancy Youssef, reportera de The Atlantic que tiene una mesa en el Pentágono desde 2007. Se llevó un mapa de Medio Oriente a su coche.

Aun así, es poco probable que las imágenes de periodistas manifestándose eficazmente contra las barreras que dificultan su trabajo conmuevan a los partidarios del presidente Donald Trump, muchos de los cuales resienten a los periodistas y aplauden sus esfuerzos por dificultarles el trabajo. Trump se ha visto envuelto en batallas judiciales contra The New York Times, CBS News, ABC News, The Wall Street Journal y The Associated Press durante el último año.

The Pentagon has issued new restrictions on reporters’ access that appear to put sharp limits on news-gathering activities. Nancy A. Youssef, who has been a Pentagon correspondent for 18 years, talks about what the changes mean for journalists—and for the public’s understanding… pic.twitter.com/sipjaGDNrE — The Atlantic (@TheAtlantic) October 4, 2025

es/mgm