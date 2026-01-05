Más Información

Nicolás Maduro se declara no culpable en la Corte de Nueva York; "sigo siendo el Presidente de mi país", afirma

Aplazan audiencia de Ovidio Guzmán "El Ratón"; será el próximo 10 de julio

Sheinbaum lee posicionamiento en la mañanera sobre intervención de EU en Venezuela; "la soberanía no es negociable", enfatiza

Tren Interoceánico: Defensa de tres víctimas presentan denuncia ante FGR; van contra autoridades y contratistas

Checo Pérez rompe el silencio sobre ser compañero de Max Verstappen: “Es el peor trabajo que hay”

"Soy prisionero de guerra"; las frases de Nicolás Maduro en su primera audiencia en Nueva York

Nicolás Maduro bajo custodia en Nueva York; sigue EN VIVO la cobertura

Barry Pollack, el abogado de Julian Assange, defenderá a Maduro; ¿qué sabemos de él?

Dan último adiós a Rosa Elena, de 80 años, víctima de los bombardeos de EU; el funeral se llevó a cabo bajo resguardo policial

Viralizan video de Petro retando a EU grabado en noviembre; pedía a Trump meterlo preso "a ver si puede"

Dictan prisión preventiva oficiosa contra Pedro Inzunza “El Sagitario” y tres personas más; permanecen en el Altiplano

Definen ruta de aprobación y de funcionarios del INE para reforma electoral; Congreso perfila avalarla en marzo

Washington. El secretario de Guerra de Estados Unidos, , anunció este lunes el inico del procedimiento para degradar el rango militar de Mark Kelly, senador demócrata por Arizona y capitán retirado de la Armada, después de que el presidente, Donald Trump, lo acusara de sedición por instar a soldados a no acatar "órdenes ilegales".

Hegseth anunció en X que el inició el proceso que implicaría la ''reducción en el grado de jubilación que repercutirá en el salario de jubilación'' de Kelly, uno de los críticos más vocales de la Administración Trump.

Anunció que ha emitido una carta formal de censura en la que se relatan los hechos que describen ''la imprudente mala conducta" del legislador, quien "sigue sujeto a la justicia militar" por sus "declaraciones sediciosas", advirtió.

"Esta censura es un paso necesario del proceso, y se colocará en el archivo oficial y permanente del capitán Kelly", dijo Hegseth en su mensaje, donde agregó que el senador demócrata tendrá un plazo de 30 días para responder.

El Pentágono inició el pasado noviembre una investigación contra Kelly por acusaciones de "mala conducta" pocos días después de que el militar apareciera junto a otros cinco legisladores demócratas en un vídeo instando a las tropas a "defender la Constitución" y a "desobedecer órdenes ilegales" de Trump, sin especificar a cuáles se referían.

El video se publicó en un contexto marcado por el despliegue de tropas de la Guardia Nacional en diversas ciudades estadounidenses o la destrucción sumaria de supuestas lanchas vinculadas con el narcotráfico en aguas cercanas a Colombia y Venezuela, ambas acciones ordenadas por la Casa Blanca.

Las imágenes desató la ira de presidente estadounidense, quien acusó a los participantes de 'conducta sediciosa' y llegó a sugerir que debían ser ejecutados.

